A tavola al Festival delle Sagre: la tradizione è servita!

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Asti
12 Settembre 2026 16:24:39
Mancano pochissime ore poi l'attesa è finita. Le 29 casette delle altrettante Pro loco del Festival delle Sagre di Asti di questa edizione sono pronte a servire le migliaia di porzioni che ogni anno rappresentano il successo di una manifestazione ultraquarantennale.
In piazza del Palio tutto è stato allestito ed è pronto per iniziare il servizio: alle 18,30 si terrà l'inaugurazione con l'ideale taglio del nastro e poi i volontari delle Pro loco inizieranno a servire i piatti della tradizione per questo "primo turno" del sabato sera.
I fornelli si spegneranno e poi si riaccenderanno domani per la lunga giornata del Festival che si aprirà con l'atteso corteo storico per le vie della città.
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