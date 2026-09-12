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Asti

A tavola al Festival delle Sagre: la tradizione è servita!

Alle 18.30 l'inaugurazione in piazza del Palio e poi inizia la distribuzione dei piatti delle 28 Pro loco

Daniela Peira

Daniela Peira

12 Settembre 2026 16:24:39

A tavola al Festival delle Sagre: la tradizione è servita!

Mancano pochissime ore poi l'attesa è finita. Le 29 casette delle altrettante Pro loco del Festival delle Sagre di Asti di questa edizione sono pronte a servire le migliaia di porzioni che ogni anno rappresentano il successo di una manifestazione ultraquarantennale.

In piazza del Palio tutto è stato allestito ed è pronto per iniziare il servizio: alle 18,30 si terrà l'inaugurazione con l'ideale taglio del nastro e poi i volontari delle Pro loco inizieranno a servire i piatti della tradizione per questo "primo turno" del sabato sera. 

I fornelli si spegneranno e poi si riaccenderanno domani per la lunga giornata del Festival che si aprirà con l'atteso corteo storico per le vie della città.

Tutti i dettagli, i menù con prezzi, i temi della sfilata, le informazioni di servizio e il sito al quale acquistare in prevendita il bicchiere di vino con relativa tasca (novità di questa edizione) nel dossier de La Nuova Provincia cui si accede dalla homepage del nostro sito.

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