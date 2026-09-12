Un aiuto concreto per la Casa delle Donne e dei Bambini

Un gesto concreto di solidarietà per sostenere la Casa delle Donne e dei Bambini di Asti, struttura che accoglie donne di qualsiasi etnia, anche accompagnate dai propri figli. Giovedì sono state consegnate alcune nuove attrezzature destinate alla cucina della struttura, acquistate grazie ai fondi raccolti durante l’Apericena Solidale dello scorso 12 giugno.

L’iniziativa era stata organizzata da Anna Maria Scarrione, presidente dell’Associazione Aquilante APS di Asti, insieme alla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti e al Lions Club Asti Alfieri. La raccolta fondi ha permesso di acquistare le cappe elettriche per le piastre a induzione della cucina, andando così a sostituire parte delle attrezzature ormai deteriorate dal tempo.

Alla consegna erano presenti il sindaco di Asti e presidente della Banca di Asti Maurizio Rasero, la consigliera regionale Debora Biglia, Tiziana Gaeta in rappresentanza del presidente della Provincia, il capitano Mauro Concina del Comando provinciale dei Carabinieri di Asti, il presidente del CSVAA Francesco Marzo, l’assessore Giovanni Boccia, la consigliera comunale Elisabetta Lombardi e le presidenti della Commissione Pari Opportunità e del Lions Club Asti Alfieri, Bianca Terzuolo e Francesca Ragusa, oltre ad altri rappresentanti e ospiti.

Durante la giornata è stata anche annunciato un ulteriore sostegno rivolto direttamente alla salute delle ospiti della struttura. Era infatti presente il dottor Marco Cannì, responsabile della Struttura Dipartimentale Mammo Pelvica della SC Ostetricia e Ginecologia di Asti, che ha dato la propria disponibilità a effettuare gratuitamente visite ginecologiche presso il suo studio privato. Un aiuto importante per tutte le donne che, non disponendo di mezzi propri, possono incontrare difficoltà nell’accesso alle cure e all’assistenza sanitaria.

Proprio in testimonianza della rete di vicinanza è stata infine collocata all’interno della struttura una targa ricordo, donata dall’Associazione Aquilante APS e dal Lions Club Asti Alfieri.