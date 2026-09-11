Montechiaro d'Asti celebra il grande ciclismo: presentato il 1° Memorial Franco Chirio e Trofeo Agrimonte

Si terrà il 4 ottobre il 1° Memorial Franco Chirio e Trofeo Agrimonte, manifestazione cicloturistica che porterà gli appassionati a pedalare tra le strade bianche e i paesaggi del territorio di Montechiaro d’Asti e dei comuni limitrofi. Una giornata che unirà sport e scoperta del territorio e che vedrà, tra gli ospiti attesi, anche alcuni grandi nomi del ciclismo del passato, come Franco Balmamion, Gianni Motta e Claudio Chiappucci.

L’appuntamento è stato presentato all’ex cinema comunale di Montechiaro, alla presenza dei sindaci della zona e di numerosi appassionati di ciclismo astigiano.

A condurre la serata è stato il giornalista sportivo de La Stampa Franco Bocca, autore di diversi libri dedicati al ciclismo, tra cui “La terra del Diavolo Rosso”.

Al centro dell’incontro il ricordo di Franco Chirio, scomparso nel 2024 e considerato uno dei padri del ciclismo femminile. Nel corso della sua attività ha guidato oltre 150 atlete, accompagnandole verso importanti traguardi internazionali. La sua squadra è stata definita una vera “multinazionale del ciclismo”, capace di conquistare successi, titoli olimpici e mondiali, tra cui quello ottenuto da Giorgia Bronzini nel 2011 con la società Chirio.

A raccontare il legame personale con Chirio è stato Alessandro Grandi, che proprio grazie a lui ha riscoperto la passione per le due ruote. Da quella passione è nata, insieme al padre Luigi Grandi, l’idea di organizzare la manifestazione. Durante la serata è intervenuta anche la figlia Chiara Chirio, che ha ringraziato i presenti per aver voluto ricordare il padre e il suo impegno nel sostenere ragazze provenienti da tutto il mondo, aiutandole a inseguire e realizzare i propri sogni.

Alla memoria del ciclismo astigiano ha contribuito anche Paola Negro, figlia di Bertino Negro, classe 1929, professionista per tre anni al fianco di campioni come Fausto Coppi e Nino Defilippis. Nel suo intervento ha richiamato i valori che hanno accompagnato generazioni di ciclisti: spirito di sacrificio, passione e volontà.

Dalle strade bianche alla scoperta del territorio

Il Memorial non sarà soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio. Il presidente dell’A.s.d. Way Assauto, Roberto Brusaschetto, ha illustrato l’ampio itinerario che attraverserà i comuni della zona, sottolineando il grande lavoro organizzativo necessario per realizzare la manifestazione.

Il sindaco di Montechiaro d’Asti, Maurizio Marcanzin, ha ricordato di aver accolto immediatamente la proposta di Luigi Grandi, riconoscendo in Chirio una figura capace di dare anima allo sport e di portare il nome di Montechiaro e dell’Astigiano oltre i confini del territorio.

L’obiettivo condiviso dalle amministrazioni è infatti quello di fare rete attraverso il ciclismo, valorizzando le strade bianche e accompagnando i partecipanti alla scoperta di monumenti, chiese e paesaggi spesso rimasti ai margini del turismo “mordi e fuggi”.

Il programma e i percorsi: alla scoperta del territorio tra ciclismo e gravel

La giornata di domenica 4 ottobre 2026 trasformerà Montechiaro d'Asti e la sua piazza del Tamburello nel cuore pulsante del ciclismo amatoriale e turistico. Organizzata dalla Asd Way Assauto in collaborazione con la FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e il Comune di Montechiaro d'Asti, la manifestazione si inserisce sotto l'evocativo slogan "Pedala con noi e scopri il territorio e il Cammino di Don Bosco". L'evento, valido come 1° Trofeo Agrimonte e 1° Memorial Franco Chirio, propone due distinte modalità di partecipazione studiate per soddisfare sia gli amanti della bici da corsa sia gli appassionati di sterrati.

Orari, iscrizioni e svolgimento della giornata

Le operazioni preliminari prenderanno il via alle ore 8:00 in piazza del Tamburello, dove fino alle 8:55 sarà possibile perfezionare le iscrizioni sul posto al costo di 10 euro (importo che comprende l'accesso al Pasta Party finale). La partenza delle due opzioni avverrà con modalità e orari differenti.

Cicloturistica ad andatura controllata: il gruppo prenderà il via alle ore 9:00 da via Vittorio Emanuele III, procedendo compatto e scortato dall'autovettura di inizio manifestazione.

Gravel ad andatura libera: la partenza avverrà in modalità "alla francese", con via libera scaglionato tra le 8:15 e le 9:00 e rientro previsto entro le 12:45.

I due itinerari nel dettaglio

L'organizzazione ha tracciato due percorsi che valorizzano i paesaggi, i rilievi e i borghi del Monferrato astigiano.

Percorso Cicloturistico (circa 62–65 km): riservato ai tesserati, il tracciato ad andatura controllata muove da Montechiaro per toccare Cortanze, Gallareto, la SP10, Montafia, Cortazzone e giungere a Soglio, dove è allestita la prima sosta per il rifornimento idrico. La pedalata prosegue poi attraverso Camerano Casasco, Cinaglio, Chiusano, Cossombrato (attraversando la strada della galleria), via Montechiaro, Corsione, la SP 22 in direzione Scandeluzza, Albarengo alto, SP 22c e Bettola, prima di fare ritorno al traguardo di Montechiaro.

Percorso Gravel ad andatura libera (circa 55 km): pensato per chi predilige i fondi misti tra sterrato e asfalto, l'itinerario è interamente frecciato e segnalato. Da Montechiaro tocca Cortanze, Piea, Gallareto, Capriglio, Montafia, la Collina Nigiotto, Roatto, Maretto, Monale e la Collina del Negro, prima di ricongiungersi a Soglio per il punto di ristoro idrico. Il rientro si snoda lungo Camerano Casasco, Chiusano, Cossombrato, Corsione e Villa San Secondo, concludendosi in Via Vittorio Emanuele III.

La giornata si concluderà nel salone del cinema comunale con la cerimonia di premiazione e il Pasta Party curato dal Comune di Montechiaro e da Agrimonte.