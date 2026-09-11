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Settembre Astigiano

Tutti i piatti che saranno serviti al Festival delle Sagre

Il menù Pro loco per Pro loco con relativi prezzi

Daniela Peira

Daniela Peira

11 Settembre 2026 11:45:41

Tutti i piatti che saranno serviti al Festival delle Sagre

Di seguito l'elenco dei piatti proposti in piazza del Palio sabato sera e domenica a pranzo e a cena.

Ogni Pro loco è preceduta da un numero che ne indica la posizione della casetta sulla mappa della piazza.

1 CASABIANCA

Polenta fritta con gorgonzola ... € 5,00

Salame dolce di Casabianca ... € 3,50

2 CORTAZZONE

Tagliatelle all’uovo con tartufo ... € 6,50

Pesche al Malvasia ... € 3,00

3 SAN DAMIANO

Salsiccia alla Barbera d’Asti ... € 5,50

Friciò di mele ... € 3,00

4 SESSANT

 Carne cruda all’Astigiana ... € 6,00

Torta dolce di pane

della tradizione contadina ... € 2,50

5 CALLIANO

Agnolotti d’asino ... € 7,00

Salamini d’asino ... € 2,50

6 TONCO 

“Pitu” (tacchino) sfilacciato

in umido su crostone di pane ... € 6,00

Peperoni con bagna cauda ... € 4,50

7 CANTARANA

Vitello tonnato ... € 5,50

Pesche ripiene al forno ... € 3,50

8 MOMBERCELLI

“Friciula” (frittella salata) con lardo ... € 4,00

9 VILLAFRANCA

Tagliatelle ai funghi porcini ... € 4,50

“Bunèt” al cioccolato ... € 2,50

10 VALENZANI

Guanciotti al Ruchè con polenta ... € 7,00

Salamino di maiale al Ruchè ... € 3,00   

11 VIARIGI

Agnolotti alla moda di Viarigi

conditi con sugo di arrosto ... € 6,00

12 ANTIGNANO

Tajarin con mais 8 file al sugo di salsiccia ... € 5,00

Crostata con mais 8 file

con confettura di ciliegie ... € 3,00

13 CALLIANETTO

Agnolotto monferrino al burro d’alpeggio, salvia e grana ... € 6,00

Tortino Gianduja ... € 2,50

14 VARIGLIE

Lingua di vitello in salsa ... € 5,00

Friciulin (frittini) di riso ed erbette ... € 3,00

15 MONTECHIARO

Risotto con tartufo ... € 6,50

Crema dolce al Moscato Piemonte ... € 2,50

16 CUNICO

Gnocchi alla Cunichese ... € 4,50

Canestrelli ... € 2,50

17 SERRAVALLE

Tonno di coniglio ... € 6,50

Torta di zucca con cacao e amaretti ... € 3,00

18 QUARTO D’ASTI

Lasagnette al ragù di cinghiale ... € 5,50

Pane alle noci con salame cotto di Cornapò ... € 4,00

19 CASTELL’ALFERO

Trippa in umido con cipolle, fagioli

e crostone di pane ... € 6,50

Testa in cassetta in salsa con pane ... € 3,50

20 MONTIGLIO MONFERRATO

Uova al tegamino con tartufo e polenta ... € 7,00

Torta di nocciole ... € 2,50

21 CASTELLERO

Arrosto di scottona piemontese con salsa e

granella di nocciole e panino alle nocciole ... € 7,00

Croccante di nocciole ... € 2,50

22 CASTELNUOVO CALCEA

Agnolotti al plin con ragù piemontese ... € 6,00

Robiola con cugnà e miele ... € 5,00

23 PORTACOMARO STAZIONE (proposte senza glutine e anche in versione vegetariana)

Gnocchi della Terra Buona ... € 6,00

Gnocchi del Casolare ... € 6,00

Crostata della Merenda ... € 3,00

24 NIZZA MONFERRATO

“La Belecauda” di Nizza Monferrato ... € 5,00

L’allegro nicese (dolce con grappa)... € 2,50

25 AZZANO

Risotto ai funghi ... € 5,00

26 VILLANOVA

Bollito misto con salse ... € 7,00

Torta di pere e cioccolato ... € 3,00

27 SAN MARZANOTTO

Crostone del contadino

con bagnèt e acciughe ... € 3,50

 Lardo macinato, insaporito

e spalmato sul pane ... € 3,00

28 REVIGNANO

Soma d’aj bianca con uva ... € 2,50

Pane abbrustolito con pomodoro ... € 3,00

Zabaione al Moscato d’Asti docg ... € 3,00

29 MONGARDINO

Risotto alla Barbera d’Asti ... € 4,00

Antico “mun”, “mattone”

delle feste nuziali mongardinesi ... € 3,00

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