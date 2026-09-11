Tutti i piatti che saranno serviti al Festival delle Sagre

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Settembre Astigiano
11 Settembre 2026 11:45:41
Di seguito l'elenco dei piatti proposti in piazza del Palio sabato sera e domenica a pranzo e a cena.
Ogni Pro loco è preceduta da un numero che ne indica la posizione della casetta sulla mappa della piazza.
1 CASABIANCA
Polenta fritta con gorgonzola ... € 5,00
Salame dolce di Casabianca ... € 3,50
2 CORTAZZONE
Tagliatelle all’uovo con tartufo ... € 6,50
Pesche al Malvasia ... € 3,00
3 SAN DAMIANO
Salsiccia alla Barbera d’Asti ... € 5,50
Friciò di mele ... € 3,00
4 SESSANT
Carne cruda all’Astigiana ... € 6,00
Torta dolce di pane
della tradizione contadina ... € 2,50
5 CALLIANO
Agnolotti d’asino ... € 7,00
Salamini d’asino ... € 2,50
6 TONCO
“Pitu” (tacchino) sfilacciato
in umido su crostone di pane ... € 6,00
Peperoni con bagna cauda ... € 4,50
7 CANTARANA
Vitello tonnato ... € 5,50
Pesche ripiene al forno ... € 3,50
8 MOMBERCELLI
“Friciula” (frittella salata) con lardo ... € 4,00
9 VILLAFRANCA
Tagliatelle ai funghi porcini ... € 4,50
“Bunèt” al cioccolato ... € 2,50
10 VALENZANI
Guanciotti al Ruchè con polenta ... € 7,00
Salamino di maiale al Ruchè ... € 3,00
11 VIARIGI
Agnolotti alla moda di Viarigi
conditi con sugo di arrosto ... € 6,00
12 ANTIGNANO
Tajarin con mais 8 file al sugo di salsiccia ... € 5,00
Crostata con mais 8 file
con confettura di ciliegie ... € 3,00
13 CALLIANETTO
Agnolotto monferrino al burro d’alpeggio, salvia e grana ... € 6,00
Tortino Gianduja ... € 2,50
14 VARIGLIE
Lingua di vitello in salsa ... € 5,00
Friciulin (frittini) di riso ed erbette ... € 3,00
15 MONTECHIARO
Risotto con tartufo ... € 6,50
Crema dolce al Moscato Piemonte ... € 2,50
16 CUNICO
Gnocchi alla Cunichese ... € 4,50
Canestrelli ... € 2,50
17 SERRAVALLE
Tonno di coniglio ... € 6,50
Torta di zucca con cacao e amaretti ... € 3,00
18 QUARTO D’ASTI
Lasagnette al ragù di cinghiale ... € 5,50
Pane alle noci con salame cotto di Cornapò ... € 4,00
19 CASTELL’ALFERO
Trippa in umido con cipolle, fagioli
e crostone di pane ... € 6,50
Testa in cassetta in salsa con pane ... € 3,50
20 MONTIGLIO MONFERRATO
Uova al tegamino con tartufo e polenta ... € 7,00
Torta di nocciole ... € 2,50
21 CASTELLERO
Arrosto di scottona piemontese con salsa e
granella di nocciole e panino alle nocciole ... € 7,00
Croccante di nocciole ... € 2,50
22 CASTELNUOVO CALCEA
Agnolotti al plin con ragù piemontese ... € 6,00
Robiola con cugnà e miele ... € 5,00
23 PORTACOMARO STAZIONE (proposte senza glutine e anche in versione vegetariana)
Gnocchi della Terra Buona ... € 6,00
Gnocchi del Casolare ... € 6,00
Crostata della Merenda ... € 3,00
24 NIZZA MONFERRATO
“La Belecauda” di Nizza Monferrato ... € 5,00
L’allegro nicese (dolce con grappa)... € 2,50
25 AZZANO
Risotto ai funghi ... € 5,00
26 VILLANOVA
Bollito misto con salse ... € 7,00
Torta di pere e cioccolato ... € 3,00
27 SAN MARZANOTTO
Crostone del contadino
con bagnèt e acciughe ... € 3,50
Lardo macinato, insaporito
e spalmato sul pane ... € 3,00
28 REVIGNANO
Soma d’aj bianca con uva ... € 2,50
Pane abbrustolito con pomodoro ... € 3,00
Zabaione al Moscato d’Asti docg ... € 3,00
29 MONGARDINO
Risotto alla Barbera d’Asti ... € 4,00
Antico “mun”, “mattone”
delle feste nuziali mongardinesi ... € 3,00
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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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