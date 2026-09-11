Tutto quel che c'è da sapere per vivere al meglio il Festival delle Sagre

Apertura casette

I volontari alle casette distribuiranno i piatti sabato sera a partire dalle 18,30 alle 24 circa e domenica dalle 11,30.



La sfilata

Domenica mattina il corteo contadino prenderà il via alle 9,30 da corso Matteotti. Il percorso si snoda verso piazza Marconi poi via Cavour, piazza San Secondo, via Garibaldi, piazza Alfieri, corso Alfieri, via Calosso, viale alla Vittoria e arrivo in piazza del Palio. Lungo tutto il percorso, in lieve anticipo sulla testa del corteo, saranno presenti dei ragazzi con la pettorina de La Nuova Provincia a distribuire i depliant con i temi della sfilata per seguire meglio gli argomenti portati in corteo dalle Pro loco. E’ prevista la diretta commentata su Facebook, pagina de La Nuova Provincia, dell’intera sfilata.



Biglietti per la tribuna

Anche quest’anno è possibile assistere alla sfilata sulla tribuna di piazza Alfieri acquistando i biglietti (5 euro a posto) alla biglietteria all’angolo fra piazzetta Italia e via Leone Grandi, fino ad esaurimento. Fino al 12 settembre dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato.

Se ancora disponibili, biglietti in vendita anche domenica 13 nel retro della tribuna di piazza Alfieri dalle 8 alle 10 poco prima dell’arrivo della sfilata.

Come cambia la viabilità

Nel corso del fine settimana del Festival delle Sagre del 12 e 13 settembre, la viabilità cittadina subirà delle significative modifiche, anche al fine di garantire il sicuro e ordinato svolgimento della manifestazione.

La piantina che si unisce riporta una sintesi grafica per rendere più facilmente comprensibili i divieti di circolazione e i possibili rallentamenti.

Il mercato del sabato è stato sospeso, ma - come già negli ultimi due anni - il tratto di corso Einudi (lato Nord) sarà chiuso alla viabilità dalle ore 16:00 di sabato 12 fino alle ore 22:00 di domenica 13, realizzando una sorta di pedonalizzazione che faciliterà il transito pedonale da e verso la piazza Campo del Palio, sede del Villaggio delle Sagre.

Inoltre che sarà possibile parcheggiare nella parte interna della piazza Alfieri, ma domenica 13 settembre le auto in sosta non potranno uscire dal parcheggio prima delle ore 13:00 causa passaggio sfilata storica delle Sagre.

Mercatino gastronomico

Per tutta la giornata di domenica i giardini pubblici ospiteranno il mercatino gastronomico organizzato dal Consorzio Euromanifestazioni Duemila, all’ombra delle piante del polmone verde.

Treni speciali

Confermata l’attivazione dei treni straordinari nel pomeriggio di sabato da Torino verso Asti, nella notte tra sabato e domenica per il rientro a Torino e nel corso della giornata di domenica. Tutti gli orari dei treni aggiuntivi sono disponibili sui canali informativi di Trenitalia.



Bus navetta

Per facilitare il raggiungimento del centro della città in occasione del Festival delle Sagre, saranno attivati dei bus navetta con partenza da piazza Cosma Manera (ex piazza d’Armi) con discesa in corso Felice Cavallotti e dal piazzale della piscina Asti Lido con discesa in piazza Marconi. Le corse si terranno sabato dalle 18 all’1 di notte e domenica dalle 8,30 alle 24 con partenze ogni mezz’ora.



Servizi in piazza

Sia nella serata di sabato che per tutta la giornata di domenica, in piazza del Palio saranno attivi alcuni presidi fissi.

Il primo è quello del 118 per interventi di qualunque genere, con una tenda medica montata per ogni evenienza. Saranno presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per vigilare sulla sicurezza di pubblico e Pro loco.

Sarà nuovamente allestita l’area disabili, sul fondo della piazza verso corso Savona, nell’area alberata. Potranno accedervi le persone portatrici di disabilità che trovano tavole riservate all’ombra.

Torna anche il Punto Bimbi per famiglie con bambini piccoli da cambiare. Ad accesso libero e gratuito, si può trovare uno spazio confortevole per cambio pannolini, allattamento e sosta per fratellini e sorelline più grandicelli.



Acqua in piazza

Se per il vino c’è il punto di distribuzione centrale con la Cantina gestita dal Consorzio Barbera, per l’acqua ci si può rivolgere a qualunque casetta delle Pro loco con le bottigliette da mezzo litro a prezzo comune di 1 euro. Sul lato est della piazza sarà funzionante la casetta dell’acqua Asp al prezzo di 5 centesimi al litro per naturale e frizzante.