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Attivo il servizio di navette gratuito di Asp durante il Festival delle Sagre

Servizio a disposizione per raggiungere il villaggio in piazza Campo del Palio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

11 Settembre 2026 09:40:08

Attivo il servizio di navette gratuito di Asp durante il Festival delle Sagre

Durante il weekend del Festival delle Sagre, sabato 12 e domenica 13, il villaggio contadino di piazza Campo del Palio sarà collegato, attraverso bus navetta gratuiti.

Le partenze saranno effettuate dai parcheggi di piazza Cosma Manera (ex piazza d’Armi), le fermate di corso Torino e il parcheggio della piscina Asti Lido (zona casello autostradale Asti Ovest).

Le navette saranno attive sabato 12 settembre dalle 18 all' 1 del giorno successivo, con partenze ogni quindici minuti da piazza Cosma Manera e ogni trenta minuti dal parcheggio della piscina Asti Lido.

Domenica 13 settembre saranno attivi dalle 8.30 alle 24, con partenze ogni trenta minuti da entrambi i punti.

Inoltre, durante la sfilata storica di domenica, dalle 8 alle 13, verranno soppresse le fermate dei bus delle linee festive A e B interessate dal percorso della sfilata.  

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, oppure sul sito e app AstiSmartBus.

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