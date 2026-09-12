Tornano gli orari invernali di bus urbani ed extraurbani di ASP da lunedì 14 settembre

eventi
Avviso
12 Settembre 2026 07:33:00
Da lunedì 14 settembre le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico locale di Asp riprenderanno gli orari invernali.
Con la ripresa delle lezioni dell'anno scolastico 2026/2027, da lunedì 14 riprenderanno inoltre a circolare i bus delle linee frazionali e di rinforzo studenti nelle fasce orarie indicate.
I nuovi orari sono pubblicati sul sito di Asp e sulla app AstiSmartBus.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, oppure sul sito e app AstiSmartBus.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058