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Tornano gli orari invernali di bus urbani ed extraurbani di ASP da lunedì 14 settembre

Con l'inizio dell'anno scolastico torneranno a circolare le linee frazionali e di rinforzo

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

12 Settembre 2026 07:33:00

Tornano gli orari invernali di bus urbani ed extraurbani di ASP da lunedì 14 settembre

Da lunedì 14 settembre le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico locale di Asp riprenderanno gli orari invernali.

Con la ripresa delle lezioni dell'anno scolastico 2026/2027, da lunedì 14 riprenderanno inoltre a circolare i bus delle linee frazionali e di rinforzo studenti nelle fasce orarie indicate.

I nuovi orari sono pubblicati sul sito di Asp e sulla app AstiSmartBus.

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, oppure sul sito e app AstiSmartBus.

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