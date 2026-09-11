Nelle frazioni nuovi punti luce e asfaltature: stretta sui controlli per la pulizia dei fossi

Un confronto tra l'amministrazione comunale e i referenti delle frazioni di Asti ha permesso di fare il punto sulle esigenze, ma anche sulle criticità del territorio extraurbano. Alla riunione, convocata dal consigliere comunale delegato alle Frazioni Piero Ferrero, hanno preso parte l'assessora ai Lavori Pubblici e al Bilancio Stefania Morra e nove volontari in rappresentanza di diverse comunità frazionali, tra cui Variglie, Serravalle, Mombarone, Montegrosso, San Marzanotto, Castiglione. Tra i temi principali affrontati c’erano il potenziamento dell'illuminazione pubblica, il cronoprogramma delle asfaltature, le difficoltà burocratiche legate alla pulizia dei fossi e la presentazione di una bozza di Regolamento per formalizzare la rappresentanza frazionale.

Controlli sul verde privato e interventi della polizia municipale

Uno degli argomenti più dibattuti durante l'incontro ha riguardato la sicurezza viaria, minacciata dalla vegetazione privata che invade le carreggiate e dalla mancata pulizia dei canali di scolo. Per fare fronte a questa situazione, l'amministrazione comunale ha annunciato maggiori controlli mirati sul campo affidati agli agenti della polizia municipale, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme e del Regolamento di polizia rurale. L'azione degli agenti sarà diretta a controllare che i proprietari terrieri ottemperino all'obbligo di potare le fronde sporgenti e di mantenere sgombri i fossi ai margini dei campi.

L'assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra e il consigliere delegato alle Frazioni Piero Ferrero

Il consigliere delegato Piero Ferrero è intervenuto con fermezza per richiamare i proprietari privati ai propri doveri di manutenzione prima dell'arrivo della stagione invernale. Ferrero ha spiegato che l'amministrazione intende evitare che la vegetazione incolta arrivi a bloccare i mezzi di soccorso, gli spazzaneve o i pulmini scolastici. «Le fronde e le piante che sporgono sulla strada devono essere potate – ha ricordato il consigliere di maggioranza - Quest'anno, se dovessero arrivare le nevicate previste, gli spazzaneve non riusciranno a passare, ma ci sono problemi anche per i pulmini scolastici».

Riccardo Bertarelli, referente per la frazione di Castiglione, ha illustrato come l'incuria dei privati sul fogliame finisca per causare allagamenti della sede stradale, ma di fronte a queste situazioni, un altro volontario ha sollecitato l'applicazione di sanzioni più severe da parte della municipale: «Bisognerebbe elevare multe non da 48 euro, ma da 480 euro».

La gestione dei fossi e i vincoli burocratici dello smaltimento

Oltre al taglio delle siepi e delle fronde, l'assessora Stefania Morra ha chiarito le complicazioni burocratiche ed economiche che pesano sulla pulizia delle banchine e dei fossi stradali. Il materiale estratto durante la riprofilatura dei canali è infatti classificato a tutti gli effetti come rifiuto speciale e richiede specifiche analisi chimiche preliminari, con il risultato di raddoppiare i costi di smaltimento da quattro ad otto euro al metro. Morra ha ricordato che una soluzione percorribile per accelerare i lavori consiste nell'impiegare la terra pulita nei terreni agricoli adiacenti previo accordo con i proprietari privati.

Nuova illuminazione pubblica e segnalazioni dei referenti

Sul fronte dell'illuminazione pubblica, l'aggiudicazione della nuova gara d'appalto consentirà al Comune di installare circa trenta nuovi punti luce e passaggi pedonali illuminati. Ferrero ha invitato i volontari a indicare le posizioni ritenute prioritarie sul territorio e dagli uffici hanno precisato che tutti i punti luce frazionali entreranno nella concessione generale della città e saranno oggetto di un intervento di relamping completo con Led di nuova generazione, accompagnato dal rifacimento dell'anagrafica dei pali e dalla revisione del Piano di Illuminazione.

La frazione di Viatosto [foto di repertorio]

Ma, nonostante le innovazioni previste, i rappresentanti frazionali hanno segnalato diversi disservizi e criticità. C’è chi ha criticato la resa dei nuovi corpi illuminanti verticali, poiché generano ampie zone d'ombra rispetto al passato, e chi ha osservato la difficoltà nel comunicare i guasti agli uffici. Ulteriori segnalazioni hanno riguardato sei punti luce rimasti spenti da anni lungo una salita a Montegrosso a seguito di vecchi temporali, oltre all'illuminazione sproporzionata presente sulla piazza della chiesa a Variglie.

Piano asfaltature, rischio frane e la bozza di Regolamento

Per quanto riguarda la manutenzione della rete viaria, il consigliere Ferrero ha annunciato l'avvio dei lavori di asfaltatura programmati tra la metà di ottobre e la metà di novembre. L'apertura dei cantieri sarà preceduta da tre passaggi operativi dedicati al taglio e all'allargamento delle banchine stradali. A conclusione dell'incontro, l'amministrazione comunale ha consegnato ai referenti la bozza del nuovo Regolamento delle frazioni, predisposta per formalizzare la collaborazione tra i volontari, la Giunta e il Consiglio comunale. Illustrando il provvedimento, che ha già ottenuto il parere favorevole dell'avvocatura comunale, Ferrero ha spiegato che «si tratta di una bozza che verrà approvata dal Consiglio comunale, ma che entrerà in vigore dalla prossima consiliatura la quale potrà integrarlo o modificarlo come riterrà opportuno».

A oggi i referenti delle frazioni individuati dal Comune sono: Riccardo Bertarelli (Castiglione), Mario Vigna (Quarto/Valenzani), Carlo Sabbione (San Marzanotto), Ercole Conti (Sessant/Serravalle), Giuseppe De Mita (Vaglierano/Revignano), Marcello Gerbo (Variglie), Piergiorgio Binello e Piero Carbone (Viatosto/Valmanera), Gianni Bosso (Montemarzo), Piero Lanzetti e Giorgio Trova (Montegrosso Cinaglio/Casabianca/Valleandona).