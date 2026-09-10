Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 10 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 10 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 9 punti “5”, ciascuno dei quali vince 21.879,67 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 223.200.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 10 settembre 2026

Bari: 31 – 54 – 14 – 69 – 11

Cagliari: 52 – 41 – 56 – 44 – 34

Firenze: 22 – 13 – 70 – 3 – 26

Genova: 58 – 84 – 23 – 66 – 26

Milano: 36 – 61 – 25 – 16 – 54

Napoli: 6 – 67 – 19 – 18 – 10

Palermo: 86 – 87 – 64 – 11 – 2

Roma: 20 – 32 – 81 – 1 – 72

Torino: 27 – 61 – 30 – 88 – 68

Venezia: 24 – 61 – 29 – 34 – 7

Nazionale: 71 – 87 – 37 – 41 – 75

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 10 settembre 2026

Combinazione vincente: 59 – 39 – 2 – 17 – 89 – 63

Numero Jolly: 62

Numero SuperStar: 62

Jackpot per la prossima estrazione: 223.200.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 9 da € 21.879,67

Punti 4: 702 da € 284,97

Punti 3: 24.472 da € 24,65

Punti 2: 362.169 da € 5,17

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 4 da € 28.497,00

3 Stella: 130 da € 2.465,00

2 Stella: 1.544 da € 100,00

1 Stella: 9.642 da € 10,00

0 Stella: 19.827 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 10 settembre 2026

Numeri vincenti:

6 – 13 – 14 – 20 – 22 – 24 – 27 – 31 – 32 – 36 – 41 – 52 – 54 – 56 – 58 – 61 – 67 – 84 – 86 – 87

Numero Oro: 31

Doppio Oro: 31 – 54

Numeri Extra

3 – 11 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25 – 29 – 30 – 44 – 64 – 66 – 69 – 70 – 81

Simbolotto – Estrazione di giovedì 10 settembre 2026

22 – Balestra

40 – Quadro

21 – Lupo

28 – Ombrello

19 – Risata

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.