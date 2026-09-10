Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 10 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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Vincite
10 Settembre 2026 21:58:15
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 10 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 9 punti “5”, ciascuno dei quali vince 21.879,67 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 223.200.000 €.
Bari: 31 – 54 – 14 – 69 – 11
Cagliari: 52 – 41 – 56 – 44 – 34
Firenze: 22 – 13 – 70 – 3 – 26
Genova: 58 – 84 – 23 – 66 – 26
Milano: 36 – 61 – 25 – 16 – 54
Napoli: 6 – 67 – 19 – 18 – 10
Palermo: 86 – 87 – 64 – 11 – 2
Roma: 20 – 32 – 81 – 1 – 72
Torino: 27 – 61 – 30 – 88 – 68
Venezia: 24 – 61 – 29 – 34 – 7
Nazionale: 71 – 87 – 37 – 41 – 75
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 59 – 39 – 2 – 17 – 89 – 63
Numero Jolly: 62
Numero SuperStar: 62
Jackpot per la prossima estrazione: 223.200.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 9 da € 21.879,67
Punti 4: 702 da € 284,97
Punti 3: 24.472 da € 24,65
Punti 2: 362.169 da € 5,17
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 4 da € 28.497,00
3 Stella: 130 da € 2.465,00
2 Stella: 1.544 da € 100,00
1 Stella: 9.642 da € 10,00
0 Stella: 19.827 da € 5,00
Numeri vincenti:
6 – 13 – 14 – 20 – 22 – 24 – 27 – 31 – 32 – 36 – 41 – 52 – 54 – 56 – 58 – 61 – 67 – 84 – 86 – 87
Numero Oro: 31
Doppio Oro: 31 – 54
3 – 11 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25 – 29 – 30 – 44 – 64 – 66 – 69 – 70 – 81
22 – Balestra
40 – Quadro
21 – Lupo
28 – Ombrello
19 – Risata
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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