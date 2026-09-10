Germinale porta l’arte contemporanea nel cuore di Asti

Un filo per orientarsi nel labirinto della contemporaneità e una creatura fantastica che sembra uscita da un mondo arcaico. L’arte contemporanea entra nel cuore di Asti con due opere che da oggi dialogano con gli spazi di Palazzo Mazzetti e del Municipio. È il primo assaggio della terza edizione di “Germinale - Monferrato Art Fest”, la rassegna diffusa ideata e prodotta dalla Quasi Fondazione Carlo Gloria con la direzione artistica di Francesca Canfora.

Intitolata quest’anno “Di marne feconde, un mare”, la manifestazione coinvolge 19 Comuni tra le province di Asti e Alessandria, con oltre 30 sedi espositive e più di 65 artisti. L’inaugurazione ufficiale è in programma domani, giovedì 11 settembre, alle 17 a Rinco di Montiglio Monferrato. Gli spazi saranno poi aperti ogni sabato e domenica fino al 4 ottobre.

Una rete che cresce

La presentazione della nuova edizione si è svolta questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Mazzetti, con istituzioni, fondazioni, enti turistici e rappresentanti dei Comuni. Ad aprire gli interventi è stato Francesco Antonio Lepore, presidente della Fondazione Asti Musei, che ha ricordato il rapporto con Germinale fin dalla “edizione numero zero”: «Proprio per le caratteristiche straordinarie che ha questo festival, capace di riscoprire gli spazi più suggestivi del Monferrato attraverso l’arte contemporanea».

A testimoniare il sostegno della Regione è stato Giovanni Bressano, della Quasi Fondazione Carlo Gloria, che ha letto il messaggio del presidente Alberto Cirio. «Sono iniziative come Germinale che dimostrano quanto i nostri piccoli Comuni possano essere molto più grandi di quanto dicano i loro confini. Quando istituzioni, comunità locali, sindaci e realtà del territorio fanno squadra, nasce un’occasione per raccontare il Monferrato e renderlo ancora più attrattivo».

In prima fila anche i consiglieri regionali Debora Biglia e Fabio Carosso. Biglia ha sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo della cultura nel valorizzare il territorio accanto all’enogastronomia. Carosso ha invece parlato della necessità di costruire un’identità del Monferrato che vada oltre il “mangiar bene”, valorizzando anche gli artisti e una diversa idea di bellezza del paesaggio: «Germinale è l’espressione più pura di questo percorso».

Sul sostegno alla manifestazione è intervenuta Carmen Petrizzi, consigliera di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti: «La Fondazione non vuole rappresentare solo un patrocinio, ma intende aiutare a riscoprire una vitalità culturale diffusa, intercettando un pubblico sensibile all’alta bellezza».

Giovanna Quaglia, presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ha evidenziato il legame tra arte, paesaggio e patrimonio Unesco: «Il lavoro di Germinale non è soltanto un’esposizione, ma rappresenta il fermento e il lievito che aiuta a dare continuo vigore e risalto alle nostre colline e agli Infernot».

Dal territorio agli artisti

Il carattere diffuso della rassegna è uno degli elementi centrali del progetto. Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, ha ricordato come Germinale sia nato «dall’ascolto del territorio e da una forte dimensione relazionale, superando i confini tradizionali». Per Ilaria Pianti di Alexala, invece, «il linguaggio contemporaneo è trasversale, unisce le comunità e dona nuova luce anche ai borghi meno battuti dai media tradizionali».

Un’esperienza già concreta per i Comuni coinvolti, come ha raccontato Luigi Ferrero, sindaco di Frinco: «L’anno scorso la residenza d’artista è stata un’esperienza bellissima. Non abbiamo solo registrato un picco di visitatori, ma la comunità del paese si è raccolta e ha lavorato insieme agli artisti per la riuscita dell’evento».

L’obiettivo, ha spiegato l’editore e imprenditore Emanuele Giachino, è anche quello di intercettare un turismo diverso: «Non quello di massa, ma un turismo riflessivo che cerca un livello alto». Accanto alle mostre ci saranno inoltre spettacoli, performance, talk e workshop curati da Casa degli Alfieri. Il presidente Massimo Barbero ha annunciato anche il “Convivium”, cene d’incontro organizzate insieme all’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, per mettere allo stesso tavolo cittadini e artisti.

A chiudere la presentazione è stata Francesca Canfora: «Germinale è un’entità collettiva plurale che coinvolge 19 Comuni e oltre 60 artisti. Ora è finito il momento di parlare: bisogna mettersi in moto e andare a scoprire le opere sul campo».

Il labirinto di Borrelli e il Bestiario di Mainolfi

Ed è proprio dalle opere che è iniziato il viaggio astigiano di Germinale. A Palazzo Mazzetti è stata svelata “Arianna Zero Gradi” (2014) di Domenico Borrelli, installazione che rilegge la figura del labirinto trasformandola da luogo di smarrimento in uno spazio di conoscenza e protezione. Il filo di Arianna diventa così una guida simbolica per attraversare la contemporaneità e ritrovare una direzione. «È qualcosa che trattiene e non ci lascia andare alla deriva, un invito a risvegliarsi e ritrovare se stessi», ha spiegato Borrelli.

Presentazione di Arianna Zero Gradi di Borrelli a Palazzo Mazzetti. Foto Billi

La seconda tappa è stata il Municipio di Asti, dove, alla presenza anche dell’assessore Loretta Bologna, è stata presentata “Soltitan” (2008) di Luigi Mainolfi, imponente scultura in bronzo appartenente alla serie del Bestiario. Una figura fantastica e zoomorfa che porta nell’atrio del Palazzo di Città il mondo della fiaba, del sogno e del mito arcaico, instaurando un dialogo con l’architettura storica dell’edificio.

A Mainolfi, legato da tempo alla città di Asti, è stato inoltre consegnato dalla Fondazione Asti Musei e dalla direzione di Germinale il Premio alla carriera, riconoscimento alla sua ricerca artistica di rilievo internazionale. Un omaggio anche al rapporto con Asti, dove nel 1995 fu Maestro del Palio.

La presentazione di Soltitan di Luigi Mainolfi in Comune. Con Mainolfi ci sono Debora Biglia e Francesca Canfora. Foto Billi

Il programma completo della manifestazione è disponibile su germinale.art