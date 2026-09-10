Cisl Alessandria-Asti: Salvatore Pafundi entra nella Segreteria territoriale

Cambio di componenti all'interno della Segreteria confederale di Cisl Asti-Alessandria, uscente Stefano Calella e il Consiglio Generale dà il benvenuto a Pafundi.

Stefano Calella alla guida della Fai Cisl Alessandria-Asti L'elezione è avvenuta oggi - A settembre presenterà le dimissioni da segretario generale aggiunto del sindacato territoriale per raggiunti limiti di mandato

Salvatore Pafundi è il nuovo componente della Segreteria della UST Cisl Alessandria-Asti.

Classe 1971, Pafundi vanta una lunga esperienza nel movimento sindacale. Il suo percorso è iniziato nel 1998 come Rappresentante Sindacale Unitario alla Way Assauto di Asti. Nel marzo 2009 è stato eletto nella Segreteria della Fim Cisl provinciale di Asti, incarico confermato anche dopo l'accorpamento delle strutture di Alessandria e Asti. Il 29 aprile 2016 è diventato Segretario Generale della Fim Cisl Alessandria-Asti, ruolo ricoperto fino al 10 febbraio 2025.

Un'esperienza maturata nei luoghi di lavoro e caratterizzata da una particolare attenzione al ricambio generazionale nelle fabbriche, anche nell'inserimento dei nuovi assunti nella rappresentanza sindacale.

«Ringrazio tutte le Rsu che in questi anni ho avuto l'onore di rappresentare – dichiara Pafundi – perché è grazie al loro impegno quotidiano nei luoghi di lavoro che possiamo rappresentare al meglio la Cisl. Accolgo questo nuovo incarico con entusiasmo e un profondo senso di responsabilità».

«Viviamo una fase complessa, segnata dalle trasformazioni della transizione ecologica e digitale, dalle incertezze del settore industriale e dalla necessità di tutelare il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati – prosegue Pafundi – in questo scenario serve un sindacato presente sul territorio, capace di ascoltare le persone e di governare il cambiamento attraverso il dialogo e la contrattazione. Una priorità sarà rivolta alle nuove generazioni, creando le condizioni per un'occupazione stabile, una formazione adeguata e luoghi di lavoro sicuri. Dobbiamo difendere l'occupazione, rafforzare la sicurezza e offrire voce e prospettive concrete ai giovani che oggi si affacciano al mondo del lavoro».

Il Consiglio Generale ha rappresentato anche un momento di passaggio per Stefano Calella, che lascia la Segreteria confederale della Cisl Alessandria-Asti per assumere la responsabilità di Segretario Generale della Fai Cisl Alessandria-Asti. Al termine dei lavori, a Calella è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte della struttura territoriale, quale segno di gratitudine per il percorso svolto e per il contributo dato alla Cisl nel corso degli anni.

«A Stefano va il ringraziamento mio personale e di tutta la Cisl Alessandria-Asti per il lavoro svolto in questi anni – afferma il Segretario Generale Marco Ciani – Ha condiviso con noi un percorso importante, mettendo a disposizione dell'organizzazione competenza, responsabilità e attenzione alle persone. Il nuovo incarico alla guida della Fia Cisl rappresenta una nuova fase del suo impegno sindacale e sono certo che continueremo a lavorare insieme, con la stessa determinazione, nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori».

«A Salvatore rivolgo il benvenuto nella Segreteria territoriale e un augurio di buon lavoro» prosegue Ciani. «La sua lunga esperienza nei luoghi di lavoro e nella Fim Cisl è un patrimonio importante che oggi viene messo a disposizione di tutta la Cisl Alessandria-Asti. Abbiamo bisogno di una squadra capace di unire esperienza e rinnovamento, presenza nei luoghi di lavoro e capacità di leggere le trasformazioni in corso. Il nostro compito è continuare a costruire una Cisl vicina alle persone, capace di rappresentare, proporre e contrattare».

Nel corso del Consiglio Generale si è sviluppato anche il confronto sulla situazione politico-sindacale e sulle principali sfide che interessano il mondo del lavoro e il territorio. Ai lavori hanno partecipato Andrea Cuccello, Segretario Confederale della Cisl Nazionale, e Luca Caretti, Segretario Generale della Cisl Piemonte.

Il confronto ha posto al centro le trasformazioni del sistema produttivo, la difesa dell'occupazione e del potere d'acquisto, la sicurezza, la formazione, le politiche per i giovani e la necessità di accompagnare le transizioni industriale, digitale ed energetica attraverso il confronto e la contrattazione.

Per la Cisl Alessandria-Asti, il rafforzamento della Segreteria si inserisce nel percorso di una struttura territoriale chiamata a mantenere forte la propria presenza nei luoghi di lavoro e nelle comunità, promuovendo sviluppo, occupazione e coesione sociale.

«La Cisl deve continuare a essere un'organizzazione radicata nel territorio, capace di ascoltare ma anche di avanzare proposte e assumersi responsabilità. Le trasformazioni che abbiamo davanti non possono essere semplicemente subite; dobbiamo contribuire a governarle, attraverso la partecipazione, il confronto e la contrattazione. L'ingresso di Salvatore in Segreteria va in questa direzione e rafforza una squadra che vuole continuare a lavorare con concretezza per il futuro del nostro territorio» conclude Ciani.