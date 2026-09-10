Ad Asti e in provincia la pensione è sempre più digitale

Con la trasformazione digitale che corre, stanno cambiando le nostre abitudini e anche quelle dei pensionati. Proprio nell'astigiano sono sempre di più gli over 65 che anziché ritirare l'importo in contanti scelgono la modalità di accredito che consente una gestione più semplice e sicura.

Il cambiamento mostra un dato positivo anche nei comuni dell'astigiano, negli uffici postali di Belveglio, Calosso, Castelletto Molina, Cerreto D’Asti, Cerro Tanaro, Cortanze, Cunico, Frinco, Maranzana, Montabone, Passerano, Piea, Piovà Massaia, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito e Viarigi. In tutti questi uffici risultano accreditate tutte le pensioni.

Rimane sempre disponibili, per chi ne avesse necessità, la possibilità di effettuare operazioni di prelievo allo sportello durante i primi giorni del mese corrente o in qualsiasi altro momento.

L'approccio con questi servizi per le persone meno abituate alla tecnologia dimostrano che con il giusto supporto degli operatori di sportello, sia semplice acquistare sicurezza e autonomia nella gestione dei propri risparmi. In provincia di Asti infatti gli over 80 che utilizzano l'app di Poste, superano le 700 persone.

L’app di Poste Italiane è piattaforma integrata per l’accesso ai servizi del Gruppo: consente di prenotare un appuntamento negli uffici postali, gestire il conto corrente BancoPosta, spedire e tracciare pacchi, controllare le spese delle utenze domestiche, effettuare pagamenti e accedere a numerosi altri servizi.

Sempre più cittadini utilizzano gli strumenti digitali messi a disposizione da Poste Italiane, dall'App Poste Italiane al sito, passando per gli ATM Postamat, per controllare il saldo, effettuare operazioni e gestire la pensione in autonomia.