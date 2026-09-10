Variazione viabilità e sosta nel weekend del Festival delle Sagre

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10 Settembre 2026 10:52:26
In occasione del weekend del Festival delle Sagre, sabato 12 e domenica 13 settembre, la viabilità urbana subirà delle modifiche, per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.
Nella mappa qui sotto, una sintesi grafica per rendere più comprensibili i divieti di circolazione e i possibili rallentamenti:
Il 12 settembre, il mercato del sabato mattina sarà sospeso. Inoltre il tratta a lato nord di corso Einaudi resterà chiuso al traffico dalle ore 16 di sabato fini alle 22 di domenica, questo per agevolare il transito pedonale in direzione di piazza Campo del Palio in cui sarà allestito il villaggio delle Sagre.
Continuano i lavori di smantellamento delle tribune di piazza Alfieri, domenica 13 settembre sarà possibile parcheggiare nella parte interna della piazza, ma le auto in sosta non potranno uscire dal parcheggio fino alle 13 per il passaggio della sfilata storica delle Sagre.
In vista della chiusura al traffico di piazza Campo del Palio per l’allestimento e lo smantellamento del villaggio del Festival delle Sagre, da giovedì 10 a martedì 15 settembre, gli abbonamenti per la sosta validi nella zona Sud potranno essere utilizzati in qualsiasi altra zona a pagamento della città di Asti, rimangono esclusi gli stalli blu delle zone Corona.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, oppure sul sito e app AstiParcheggi.
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