"Un libro per Daniela", cancellato l'appuntamento di sabato sulla "panchina gialla"

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Sociale
10 Settembre 2026 07:54:53
Prevenzione del suicidio, ad Asti diversi appuntamenti in programma per confrontarsi e uscire dalla paura di parlarne [foto di repertorio]
Contrariamente a quanto scritto nell’articolo sulla sensibilizzazione alla prevenzione del suicidio, l’appuntamento alla panchina gialla in piazza Roma, programmato dall’Associazione “Un libro per Daniela – Amici di salvataggio” per sabato 12 settembre, per motivi burocratici, è stato rinviato a data da definirsi.
Per informazioni ulteriori sulle iniziative dell’Associazione contattare: unlibroperdaniela@gmail.com oppure 329 9467258 – 328 7554675.
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