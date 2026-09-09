Asti accoglie il 19° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia

Asti si prepara ad accogliere il 19° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia nelle Regioni, sabato 12 settembre. Una giornata dedicata alla fede, alla speranza e alla testimonianza, che porterà famiglie, giovani, bambini e anziani a ritrovarsi insieme nel cuore della città. L’appuntamento è aperto a tutti, dalle 15 in piazza Cattedrale fino intorno alle 19.30.

L’iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana e il Forum delle Associazioni Familiari, con il patrocinio della Città di Asti. A rendere possibile l'incontro è anche la collaborazione tra il Rinnovamento nello Spirito Santo piemontese, ligure e valdostano, gli Uffici per la famiglia delle Diocesi di Asti, Alessandria e Alba e numerose realtà ecclesiali e associative del territorio.

Il tema scelto per questa edizione è tratto dal Vangelo di Luca: «Rallegrati… il Signore è con te» (Lc 1,28). Un messaggio che richiama la figura di Maria e invita a riscoprire, attraverso l’incontro con Cristo, la speranza, la fiducia e la gioia anche nei momenti più difficili.

Al centro della giornata, il pellegrinaggio cittadino, che prenderà il via dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta per raggiungere il Santuario di San Giuseppe e il Santuario della Madonna del Portone, prima del ritorno in Cattedrale. Un percorso che attraverserà alcuni dei principali luoghi di devozione della città trasformandosi in un’occasione di preghiera, riflessione e condivisione.

Lungo il percorso non mancheranno testimonianze dedicate alla vita familiare e al ruolo della famiglia nella società contemporanea. Un messaggio importante in un periodo segnato da fragilità, solitudini e difficoltà nei rapporti. La famiglia viene indicata come uno dei primi luoghi in cui si impara ad amare, perdonare e affrontare insieme le prove della vita, senza nascondere le difficoltà ma cercando nella fede la forza per superarle.

Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro. Al termine della celebrazione è previsto il solenne Atto di affidamento delle famiglie a Maria, seguito dalla benedizione conclusiva.

Durante la manifestazione sarà anche allestito uno spazio dedicato a bambini e ragazzi, pensato per permettere loro di partecipare alla giornata in modo coinvolgente e adatto alla loro età.