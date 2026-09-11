Madonna del Portone, ecco il concorso che premia le fotografie scattate nel santuario

Un concorso fotografico, poi un concerto, una digressione storica e la messa solenne. Sono diverse le iniziative organizzate da don Simone Unere, rettore del santuario della Beata Vergine del Portone, meglio conosciuto come Madonna del Portone, per celebrare l’ottantesimo anniversario della proclamazione di Maria Porta Paradisi a compatrona della città e della diocesi di Asti.

Il santuario

Il titolo fu infatti conferito da Papa Pio XII nel 1946, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, periodo che aveva visto i fedeli della diocesi di Asti stringersi in preghiera per chiedere l'intercessione di Maria in quei tempi difficili.

"Il santuario - sottolinea don Unere - è uno dei luoghi più significativi della devozione mariana astigiana. Sorto attorno all’antica immagine della Madonna con il Bambino dipinta sulla porta medievale della città, è da secoli punto di riferimento spirituale per la comunità. Custodisce tradizioni, memorie e testimonianze di fede che hanno accompagnato generazioni di astigiani, diventando nel tempo un simbolo identitario e religioso per la diocesi di Asti".

Le iniziative

La prima iniziativa è un contest fotografico, intitolato "#80annidisguardi", che darà la possibilità, dal 14 settembre al 15 ottobre, di raccontare un proprio sguardo del santuario inviando su Instagram uno scatto fotografico secondo l'apposito regolamento (vedi in basso).

Venerdì 23 ottobre alle 21, nel santuario, avrà luogo la serata denominata "80 anni... di lode", con un concerto a ingresso libero del coro Porta Paradisi e della banda musicale "Giuseppe Cotti" di Asti.

Venerdì 6 novembre sarà l'occasione per uno sguardo al passato, con una catechesi e una digressione storica sull'anniversario, seguite dalla premiazione del contest fotografico, nell'ambito della serata dal titolo "80 anni... e oltre", in programma dalle 21 nel salone del santuario.

I festeggiamenti culmineranno domenica 8 novembre, anniversario della proclamazione, con la messa presieduta dal vescovo Marco Prastaro, in programma alle 17.30.

Il contest fotografico

L'iniziativa, intitolata "Ottant'anni di… Sguardi. La tua foto nella storia della Madonna del Portone", è aperta a tutti — professionisti, amatori, studenti, pellegrini e visitatori — senza limiti di età o provenienza, a partecipazione gratuita.

Come partecipare

Dal 14 settembre al 15 ottobre tutti gli interessati potranno inviare le fotografie tramite messaggio diretto al profilo Instagram ufficiale @madonnadelportone, indicando nome, cognome, titolo e breve descrizione dell'opera. Sono ammesse fino a due fotografie per partecipante.

I soggetti fotografabili comprendono l'architettura del santuario, i dettagli artistici e devozionali, i momenti di preghiera e raccoglimento, il paesaggio astigiano in relazione al luogo sacro e i segni della devozione popolare.

Selezione e premi

Le fotografie saranno pubblicate in forma anonima sui canali ufficiali del santuario. Il pubblico potrà votare con i propri "like" le opere preferite: le 20 più votate accederanno alla fase finale, dove una giuria - composta da due fotografi professionisti, due rappresentanti del santuario e dall’assessore alla Cultura Paride Candelaresi - selezionerà le tre fotografie vincitrici.

I premi includono stampe professionali e la pubblicazione sul settimanale diocesano "La Gazzetta d'Asti". Le 20 opere finaliste saranno esposte in una mostra fotografica durante la serata di premiazione.

La premiazione

L'evento conclusivo si terrà il 6 novembre alle 21 nel salone del santuario. La serata ospiterà anche una catechesi sulla spiritualità mariana e una digressione storica sull'anniversario.

Informzioni sul profilo Instagram @madonnadelportone, sul sito web www.madonnadelportone.net e via mail all'indirizzo madonnadelportone@outlook.com.