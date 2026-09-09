A Canelli, Bocchino lancia l'allarme sulla zona industriale trasformata in discarica

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Il caso
09 Settembre 2026 15:14:00
L’amministrazione comunale ha dimostrato particolare attenzione per il decoro pubblico.
Sui social ci sono tanti video di volenterosi impegnati nella pulizia di strade e giardini, tra questi spicca anche qualche amministratore.
«Peccato che abbiano dimenticato le periferie – lamenta il consigliere di opposizione, Giovanni Bocchino – la zona industriale non è contemplata nelle opere di pulizia. Il parcheggio internazionale è una discarica, con rifiuti di ogni tipo sparsi qua e là e anche un furgoncino abbandonato da chissà quanto. E’ proprio un bel biglietto da visita per chi arriva nella nostra città con i bus internazionali».
A detta dell’intervistato, diverse segnalazioni sarebbero giunte in Comune ma, al momento, senza esito alcuno.
«Mi sembra che l’amministrazione abbia attenzioni solo per il concentrico e dimentichi le aree periferiche, anche quella industriale, dove si concentra la maggior parte del business canellese. Con che faccia poi si va a chiedere supporto economico per le attività comunali?».
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