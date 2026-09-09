A Canelli, Bocchino lancia l'allarme sulla zona industriale trasformata in discarica

L’amministrazione comunale ha dimostrato particolare attenzione per il decoro pubblico.

Sui social ci sono tanti video di volenterosi impegnati nella pulizia di strade e giardini, tra questi spicca anche qualche amministratore.

«Peccato che abbiano dimenticato le periferie – lamenta il consigliere di opposizione, Giovanni Bocchino – la zona industriale non è contemplata nelle opere di pulizia. Il parcheggio internazionale è una discarica, con rifiuti di ogni tipo sparsi qua e là e anche un furgoncino abbandonato da chissà quanto. E’ proprio un bel biglietto da visita per chi arriva nella nostra città con i bus internazionali».

A detta dell’intervistato, diverse segnalazioni sarebbero giunte in Comune ma, al momento, senza esito alcuno.

«Mi sembra che l’amministrazione abbia attenzioni solo per il concentrico e dimentichi le aree periferiche, anche quella industriale, dove si concentra la maggior parte del business canellese. Con che faccia poi si va a chiedere supporto economico per le attività comunali?».