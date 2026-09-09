A Canelli la solidarietà passa di mano in mano

C’è anche chi, in vista del prossimo anno scolastico, tende una mano ai meno abbienti raccogliendo materiale scolastico nuovo donato o usato ma in ottime condizioni. Graziano Gatti, titolare di una nota tabaccheria nel centro di Canelli, utilizzando il passaparola, anche rimbalzato sui social, da anni mette a disposizione gli angusti locali di lavoro per far incontrare domanda ed offerta benefica.

«Non accettiamo soldi – tiene a precisare immediatamente – Anche chi non ha bambini e non ha materiale da “riciclare”, può recarsi nelle cartolerie della nostra zona (così facciamo anche del bene ai commercianti locali) e comprare quello che desidero. Di cosa c’è bisogno? Zaini, in primis, e materiale scolastico: penne, pennarelli, quaderni e quadernoni, matite, gomme e colla stick».

Gatti non si limita a raccogliere materiale scolastico all’incipit dell’apertura delle aule, ma tutto l’anno ascolta i bisogni dei compaesani (di vecchia e nuova generazione) e attraverso il passaparola cerca di dare una risposta con l’altruismo collettivo dove c’è un’esigenza individuale o di un nucleo familiare.

Negli anni ha “smistato” di tutto: mobili, vecchi cellulari, giocattoli, biancheria, articoli per neonati e tanto altro. «Solo oggetti in buono stato – tiene a precisare - per ridare una vita ai prodotti (altrimenti destinati alla discarica) e rispettare la dignità dei beneficiari».