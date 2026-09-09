Palio di Asti: chiarito il “giallo” di Castell’Alfero, il cavallo Ferro Nero sta bene

Domenica 6 settembre, durante le batterie del Palio di Asti, Castell’Alfero aveva conquistato sul campo l’accesso alla finalissima, chiudendo al terzo posto nella terza batteria, alle spalle di San Pietro e Baldichieri. Al momento della corsa decisiva, disputata poi a otto cavalli e vinta da San Martino San Rocco, però, il comune non si è presentato al canapo, suscitando curiosità e apprensione tra il pubblico.

La spiegazione è arrivata poco prima della finale: la Commissione Veterinaria ha dichiarato Ferro Nero non idoneo alla corsa, decretandone l’esclusione.

Per fare chiarezza sulle numerose richieste ricevute, oggi 9 settembre il Comitato Palio di Castell’Alfero ha pubblicato sui propri canali social un comunicato ufficiale, accompagnato da un video.

La notizia più importante è che sia Ferro Nero sia il fantino Francesco Caria, detto “Tremendo”, stanno bene. Caria aveva portato regolarmente a termine la propria batteria in sella al cavallo. L’esclusione dalla finale è stata determinata esclusivamente dal fatto che Ferro Nero non aveva recuperato nei tempi previsti i parametri fisici richiesti dalla Commissione Veterinaria dopo lo sforzo della qualificazione.

Il filmato, girato pochi minuti dopo l’ingresso dei cavalli in pista per la finale, mostra Ferro Nero in buone condizioni sotto la supervisione della dottoressa Elettra Merlini, veterinaria della stalla. Il cavallo è già rientrato in Toscana, dove osserverà un periodo di meritato riposo prima di riprendere la preparazione in vista della nuova stagione.

Il Comitato ha infine voluto ringraziare tutti coloro che, nelle ore successive alla gara, hanno manifestato affetto e preoccupazione per le condizioni del cavallo e del fantino.