Istituto Castigliano, anche gli studenti del corso Moda potranno alternare lezioni e lavoro in azienda

Si amplia, all'istituto professionale Castigliano, l'apprendistato duale di primo livello, opportunità che consente agli studenti di coniugare la lezioni in classe con il lavoro in azienda. Dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico che sta per cominciare, infatti, sarà esteso anche all'indirizzo Moda e abbigliamento.

Il sistema

A spiegare di cosa si tratta il professor Danilo Graziano, referente apprendistati della scuola. "Ho iniziato ad occuparmi del sistema duale, insieme ad alcuni colleghi - spiega - nel 2017, quando era agli albori. Poi, dopo l'interruzione in concomitanza con la pandemia, ho ripreso negli ultimi anni. Il sistema prevede appunto la possibilità, per i ragazzi che lo desiderano e hanno un curricululum che lo consente, di abbinare la teoria alla pratica. In sostanza, lungo il corso dell'anno scolastico, alternano lezioni in aula con il lavoro in azienda grazie ad un vero e proprio contratto di apprendistato. Per fare un esempio, per quanto riguarda l'indirizzo Manutentore e assistente tecnico, abbiamo coinvolto ogni anno gli studenti di quinta superiore, alternando una settimana in una azienda del territorio con una settimana in aula, ad eccezione del mese di maggio quando, in vista dell'esame di Maturità, l'attività si concentra a scuola. Ovviamente il piano formativo di questi studenti è stabilito dalla scuola insieme all'azienda partner, in modo che anche la teoria in classe proceda parallelamente alle mansioni e alle conoscenze di cui necessita il ragazzo al lavoro".

"Finora, tra i ragazzi che hanno dato la disponibilità, ne sono stati selezionati 20 all'anno. L'aspetto particolarmente positivo della collaborazione avviata con le aziende è che, dopo il diploma, il contratto continua a valere, essendo a tempo indeterminato".

L'indirizzo socio-sanitario

Dall'indirizzo tecnico l'opportunità si è estesa nell'anno scolastico 2025/2026 al corso socio-sanitario. "Lo scorso gennaio - ricorda Silvia Farotto, insegnante del corso socio-sanitario e coordinatrice del relativo dipartimento - hanno cominciato a lavorare in regime di apprendistato cinque ragazzi (quattro della classe quarta e una studentessa di quinta) impegnati alla Rsa Elvio Pescarmona di San Damiano, inseriti nell'accoglienza e nell'affiancamento alle varie figure professionali che lavorano nella struttura, dallo psicologo al fisioterapista. Quest'anno i quattro studenti che cominceranno la quinta continueranno l'apprendistato fino al 15 luglio 2027, mentre si apriranno le selezioni per altri ragazzi interessati, in vista della disponibilità di nuove strutture aderenti a Socialcoop".

Il corso Moda e abbigliamento

Infine, dal secondo quadrimestre del nuovo anno scolastico, l'apprendistato duale sarà esteso anche al corso Moda e abbigliamento. "Proporremo questa opportunità agli studenti di quinta - anticipa la professoressa Silvia Scapparino - grazia alla disponibilità di varie aziende del comparto tessile aderenti a Confartigianato, associazione di categoria con cui abbiamo già collaborato in occasione dell'allestimento della mostra "L'arte nel tessuto, il tessuto dell'arte", in corso fino al 20 settembre a Palazzo Mazzetti".

Soddisfatta dell'avanzamento del percorso duale, cui è stato dedicato un incontro martedì con i docenti referenti dei vari indirizzi, la dirigente scolastica Martina Gado. "Nato in sordina, grazie all'impegno del professor Graziano che ci ha creduto fin dall'inizio, ora continua ad ampliarsi sia nella sede di Asti sia in quella di Castelnuovo Don Bosco".