A San Fedele arriva il mercato dei produttori Cia: due appuntamenti ogni settimana

Un nuovo mercato di prodotti agricoli per i residenti di San Fedele, dal 15 settembre prenderà il via ad Asti il nuovo mercato agricolo dei produttori de “La Spesa in Campagna Cia”. Organizzato da Cia Alessandria-Asti vede la collaborazione con il Comune di Asti e il Comitato San Fedele.

Il mercato sarà situato davanti alla sede del Circolo F. Cane, in via Trilussa 3, che ha messo a disposizione i propri spazi e che Cia ringrazia per la disponibilità. Sarà presente due volte alla settimana: ogni martedì mattina, dalle 8 alle 13, e ogni venerdì pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.

I banchi presenti saranno le aziende agricole associate alla Cia, con una proposta che punta a valorizzare le produzioni locali e la stagionalità. Si potranno trovare ortofrutta, miele e prodotti derivati, vino, composte, riso, farine, succhi, noci e nocciole, in un rapporto diretto tra chi produce e chi acquista.

Il nuovo mercato nasce anche per rispondere alle esigenze espresse dagli abitanti del quartiere, che avevano manifestato la necessità di avere maggiori servizi. L'obiettivo di Cia e Comune è quello di offrire un'opportunità in più per la spesa quotidiana, sostenendo allo stesso tempo le aziende agricole e la vendita diretta a filiera corta.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 15 settembre alle 9, con il taglio del nastro alla presenza dei produttori, dei dirigenti Cia e delle autorità.