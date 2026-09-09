I 18 anni della ClassiCar e il ricordo di Luigi Tarabbio a Castagnole Lanze

Ritorna domenica, 13 settembre, e compie 18 anni la “Castagnole ClassiCar - Memorial Luigi Tarabbio” a Castagnole Lanze. Un appuntamento che rappresenta il ricordo di un amico, da cui la manifestazione prese avvio, e una tradizione che nel corso degli anni ha saputo sempre rinnovarsi: «La passione e l'impegno nel ricercare iniziative sempre più coinvolgenti hanno permesso di compiere un cammino che si è spinto al di là dei confini regionali, sempre con l'obiettivo di promuovere i territori dell'Astigiano, Cuneese e Monferrato attraverso le rispettive eccellenze enogastronomiche, i personaggi e le bellezze artistiche delle colline Patrimonio Unesco offrendo un'esperienza frizzante agli equipaggi che giungono da ormai quasi tutta Italia a bordo di meravigliose vetture storiche e sportive», sottolineano gli organizzatori.

L'evento è organizzato dall'associazione castagnolese Dimensione Vintage in collaborazione con la famiglia Tarabbio, il patrocinio del Comune e il supporto di alcune attività locali.

Il programma

Il ritrovo è alle 8,30 al centro sportivo comunale Roberto Ceretto (via Lungo Tinella 8) per la convalida delle preiscrizioni, colazione free, punzonatura e consegna del Kit Start agli equipaggi. Alle 9,30 partenza per il tour panoramico tra le colline astigiane con visita guidata e aperitivo sul percorso alla cantina Moiso Amedeo di Calosso. Alle 13 rientro per il pranzo a base di prodotti tipici piemontesi e alle 15,30 la "Caccia al Tesoro in Lanze Roads". Alle 17,30 le premiazioni e i saluti finali con buffet offerto dalla famiglia Tarabbio nel nuovo autosalone. Il costo della giornata è di 40 euro a persona partecipante (per i bambini gratis fino a 4 anni; 25 euro fino ai 12 anni). Iscrizioni entro il 10 settembre.