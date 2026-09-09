Variazioni dei trasporti pubblici Asp durante il weekend del Festival delle Sagre

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Avviso
09 Settembre 2026 09:24:00
Durante il weekend del Festival delle Sagre i trasporti urbani subiranno variazioni. Sabato 12 settembre gli autobus delle linee 1, 1/, 2, 2/, 3, 4, 6 e 7 non fermeranno in corso Einaudi e in corso alla Vittoria, di fronte al vecchio Ospedale.
Nella giornata di domenica 13 settembre saranno invece soppresse, dalle ore 8 alle ore 13, le fermate dei bus delle linee festive A e B interessate dal percorso della sfilata.
Per informazioni telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 19.30, oppure visitare il sito e app AstiSmartBus.
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