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Variazioni dei trasporti pubblici Asp durante il weekend del Festival delle Sagre

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Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

09 Settembre 2026 09:24:00

Asp annuncia variazioni nei trasporti pubblici durante il weekend della sagre

Durante il weekend del Festival delle Sagre i trasporti urbani subiranno variazioni. Sabato 12 settembre gli autobus delle linee 1, 1/, 2, 2/, 3, 4, 6 e 7 non fermeranno in corso Einaudi e in corso alla Vittoria, di fronte al vecchio Ospedale.

Nella giornata di domenica 13 settembre saranno invece soppresse, dalle ore 8 alle ore 13, le fermate dei bus delle linee festive A e B interessate dal percorso della sfilata.

Per informazioni telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 19.30, oppure visitare il sito e app AstiSmartBus.

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