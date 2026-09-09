La succursale del liceo artistico trasferita in piazza Catena

Cambia sede la succursale del liceo artistico Benedetto Alfieri. A causa dei lavori necessari nell’edificio utilizzato fino allo scorso giugno, di proprietà comunale all’interno del parcheggio di via Natta, con l’inizio del nuovo anno scolastico sarà infatti trasferita nell’edificio di proprietà della Curia in piazza Catena, attiguo a via De Amicis (ex sede della scuola Best, ora interamente trasferita nei locali ammodernati dell’ex seminario vescovile).



«Avremo a disposizione sei aule - annuncia Maria Stella Perrone, dirigente dell’istituto superiore Alfieri che comprende il liceo artistico - per noi fondamentali in quanto, a causa della crescita costante di iscrizioni al liceo artistico, si sono resi necessari nel tempo spazi ulteriori rispetto alla sede della scuola in via Giobert, ricavati nella sede centrale dell'istituto Alfieri, che ospita liceo classico e istituto Sella, e, appunto, nella succursale. Insieme alle aule avremo a disposizione alcuni piccoli spazi che cercheremo di utilizzare al meglio, ad esempio per “ritagliare” aree da adibire a incontri e riunioni del personale docente o a sportelli di ascolto degli studenti».