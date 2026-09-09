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Riforma

Negli istituti professionali Sella e Penna parte il modello “4 + 2”

Da quest'anno scolastico formate due classi prime che prevedono l'esame di Maturità al termine del quarto anno

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

09 Settembre 2026 09:44:56

Negli istituti professionali Sella e Penna parte il modello “4 + 2”

Maria Stella Perrone, dirigente dell'istituto superiore Alfieri che comprende il "Sella"

Tra le novità dell’anno scolastico 2026/2027 - che vanno dalla possibilità di introdurre l’insegnamento del latino dalla seconda media agli obblighi formativi sull’intelligenza artificiale per il personale scolastico - spiccano due riforme.
Innanzitutto la riforma dell’istruzione tecnica, a partire dalle classi prime, riguardo a cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso nei giorni scorsi i “Primi orientamenti per la progettazione curricolare finalizzata al passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici”.


Quindi l’avvio, con l’inizio delle lezioni, del nuovo modello di formazione “4 + 2” negli istituti professionali che ne hanno chiesto l’autorizzazione. Nell’Astigiano partirà all’istituto professionale enogastronomico di San Damiano, che fa parte dell’istituto superiore Vercelli - Penna, e all’istituto Sella.

Le parole del dirigente Marino

Il nuovo modello consentirà di sostenere l’esame di Maturità al termine del quarto anno, tramite una formazione rimodulata, favorendo il collegamento con un Its, percorso di specializzazione biennale post diploma. «Avviamo quest’anno una classe prima a San Damiano - spiega Giorgio Marino, dirigente dell’istituto Vercelli - Penna - che si affiancherà ad un’altra classe prima con percorso quinquennale». Il modulo 4 + 2 è collegato, in questo caso, all’Its agroalimentare di Torino.

Il commento della preside Perrone

«La prima classe professionale “4 + 2”- commenta Maria Stella Perrone, dirigente dell’istituto Alfieri che comprende il professionale Sella - è il risultato di un importante lavoro di progettazione avviato l’anno scorso grazie alla rete delle scuole astigiane che hanno al loro interno un “ramo” professionale, di cui siamo capofila. Un lavoro corale che non disperderemo».


A far parte della rete, in qualità di partner, anche la Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti.
A partire dalle classi prime del nuovo anno scolastico, quindi, la scuola entrerà nella filiera tecnologico-professionale 4+2, dando la possibilità di sostenere la Maturità negli istituti professionali statali della filiera e conseguire il diploma in quattro anni con lo stesso valore legale del percorso quinquennale.

Istituti professionali, da settembre la Maturità al termine del quarto anno

Approvata la riforma del "4 + 2": in cinque scuole astigiane si potrà sostenere l'esame e poi proseguire con l'ITS Agroalimentare - Opportunità aperta anche a chi frequenta le agenzie di formazione professionale

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