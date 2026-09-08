Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 8 settembre 2026. Come di consueto sono stati estratti i numeri sulle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6”, così come il “5+1”, è stato invece realizzato un punto “5” da 201.314,74 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 222.400.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 8 settembre 2026

Bari: 55 – 75 – 52 – 74 – 27

Cagliari: 72 – 20 – 83 – 21 – 31

Firenze: 19 – 7 – 55 – 11 – 71

Genova: 34 – 66 – 57 – 49 – 10

Milano: 15 – 72 – 39 – 35 – 2

Napoli: 59 – 47 – 31 – 82 – 12

Palermo: 63 – 8 – 14 – 85 – 12

Roma: 89 – 87 – 11 – 63 – 73

Torino: 36 – 57 – 49 – 1 – 58

Venezia: 20 – 88 – 29 – 32 – 44

Nazionale: 47 – 81 – 3 – 30 – 8

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 8 settembre 2026

Combinazione vincente: 85 – 23 – 52 – 26 – 59 – 41

Numero Jolly: 49

Numero SuperStar: 47

Jackpot per la prossima estrazione: 222.400.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 1 da € 201.314,74

Punti 4: 542 da € 377,21

Punti 3: 20.671 da € 29,83

Punti 2: 336.652 da € 5,69

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 3 da € 37.721,00

3 Stella: 100 da € 2.983,00

2 Stella: 1.675 da € 100,00

1 Stella: 12.588 da € 10,00

0 Stella: 29.146 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 8 settembre 2026

Numeri vincenti:

7 – 8 – 15 – 19 – 20 – 34 – 36 – 47 – 52 – 55 – 57 – 59 – 63 – 66 – 72 – 75 – 83 – 87 – 88 – 89

Numero Oro: 55

Doppio Oro: 55 – 75

Numeri Extra

1 – 11 – 14 – 21 – 27 – 29 – 31 – 32 – 35 – 39 – 49 – 71 – 74 – 82 – 85

Simbolotto – Estrazione di martedì 8 settembre 2026

27 – Scala

3 – Gatta

13 – Rana

8 – Braghe

31 – Anguria

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.