Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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Vincite
08 Settembre 2026 22:13:49
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 8 settembre 2026. Come di consueto sono stati estratti i numeri sulle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6”, così come il “5+1”, è stato invece realizzato un punto “5” da 201.314,74 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 222.400.000 €.
Bari: 55 – 75 – 52 – 74 – 27
Cagliari: 72 – 20 – 83 – 21 – 31
Firenze: 19 – 7 – 55 – 11 – 71
Genova: 34 – 66 – 57 – 49 – 10
Milano: 15 – 72 – 39 – 35 – 2
Napoli: 59 – 47 – 31 – 82 – 12
Palermo: 63 – 8 – 14 – 85 – 12
Roma: 89 – 87 – 11 – 63 – 73
Torino: 36 – 57 – 49 – 1 – 58
Venezia: 20 – 88 – 29 – 32 – 44
Nazionale: 47 – 81 – 3 – 30 – 8
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 85 – 23 – 52 – 26 – 59 – 41
Numero Jolly: 49
Numero SuperStar: 47
Jackpot per la prossima estrazione: 222.400.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 1 da € 201.314,74
Punti 4: 542 da € 377,21
Punti 3: 20.671 da € 29,83
Punti 2: 336.652 da € 5,69
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 3 da € 37.721,00
3 Stella: 100 da € 2.983,00
2 Stella: 1.675 da € 100,00
1 Stella: 12.588 da € 10,00
0 Stella: 29.146 da € 5,00
Numeri vincenti:
7 – 8 – 15 – 19 – 20 – 34 – 36 – 47 – 52 – 55 – 57 – 59 – 63 – 66 – 72 – 75 – 83 – 87 – 88 – 89
Numero Oro: 55
Doppio Oro: 55 – 75
1 – 11 – 14 – 21 – 27 – 29 – 31 – 32 – 35 – 39 – 49 – 71 – 74 – 82 – 85
27 – Scala
3 – Gatta
13 – Rana
8 – Braghe
31 – Anguria
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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