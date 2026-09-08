Seconda laurea per una giovane montechiarese che sogna di dedicarsi al restauro delle barriere coralline

Una seconda laurea e un sogno che guarda lontano, fino alle barriere coralline dell’Asia. È il percorso di Angelica Luongo, giovane montechiarese già conosciuta in paese per sfilato come damigella del Palio. Dopo la laurea in Scienze biologiche conseguita nel 2023, Angelica ha infatti completato il percorso magistrale in Biologia Marina ad Ancona.

Un traguardo che il Comune di Montechiaro ha voluto celebrare pubblicamente, consegnandole una pergamena e rivolgendole i propri complimenti per il risultato raggiunto. Un riconoscimento che lega ancora una volta il percorso personale di una giovane del paese alla comunità che l’ha vista crescere.

Durante i due anni della magistrale, Angelica ha avuto modo di affiancare allo studio diverse esperienze sul campo. Nelle isole Eolie ha collaborato con l’associazione Filicudi Wildlife Conservation, partecipando al monitoraggio dei cetacei, in particolare tursiopi e capodogli, attraverso tecniche di foto-identificazione e l’utilizzo di idrofoni.

Nel 2025 è tornata a lavorare con la stessa associazione, partecipando alle attività dell’European Cetacean Society sull’isola di São Miguel, nelle Azzorre. In occasione della conferenza ha inoltre presentato un poster scientifico dedicato alla popolazione di globicefali delle Eolie. A completare la formazione è arrivata l’esperienza di sei mesi all’Università Politecnica di Valencia, in Spagna, grazie al programma Erasmus.

Il cuore del percorso magistrale è stato però il lavoro di tesi sperimentale, dedicato a una specie di corallo dell’area indo-pacifica. Per cinque mesi Angelica ha lavorato in laboratorio studiando l’effetto di diverse resine sulla crescita del corallo. I risultati, particolarmente interessanti, potrebbero ora diventare una pubblicazione scientifica: insieme alla relatrice, infatti, sta lavorando alla stesura dell’articolo.

E il prossimo obiettivo è già delineato. «Nei prossimi mesi – racconta Angelica – oltre a continuare con i brevetti subacquei, mi piacerebbe raggiungere l’Asia e realizzare lo stesso esperimento direttamente in mare, per perfezionare le tecniche di restauro delle barriere coralline».

È proprio questa la strada professionale che vorrebbe intraprendere in futuro: specializzarsi nel restauro degli habitat corallini, ecosistemi fondamentali per la salute degli oceani e, più in generale, per l’equilibrio del pianeta.

Una storia di studio, ricerca e passione per il mare che parte da Montechiaro e punta decisamente lontano. E che oggi il paese guarda con orgoglio, accompagnando il percorso di una giovane che si prepara a portare il proprio talento nel mondo della ricerca e della conservazione marina.