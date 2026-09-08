Il Gioco del Palio accompagna il mese più atteso dell'anno dagli astigiani

È il mese del Palio, delle bandiere e della grande Corsa in Piazza Alfieri. Insieme al mese più importante della tradizione astigiana, torna anche il Gioco del Palio di Asti, il progetto culturale nato per raccontare e diffondere la storia della tradizionale corsa attraverso il gioco.

Dopo le presenze durante alcuni appuntamenti cittadini, dal Polentone Torrettese al Palio degli Sbandieratori, fino ai Giochi senza Quartiere, i caratteristici cavallini del Gioco del Palio tornano protagonisti a numerosi eventi lungo tutto il mese di settembre. Gli autori Francesco Pellitteri detto “QiQQo” e Fabio Maiolo in arte “Febus” saranno nuovamente a disposizione del pubblico per presentare il progetto, raccontarne il funzionamento e svelarne tutte le novità.

Il Gioco sarà presente al Festival delle Sagre, sabato 12 e domenica 13 settembre, con una bancarella allestita nei pressi della casetta del Municipio, vicino alle Forze dell’ordine. Sarà l’occasione per poter conoscere il progetto e sostenerlo attraverso una donazione.

La novità

Tra le novità di quest'anno, spicca la versione “Custom”, pensata per rendere il gioco ancora più personale e coinvolgente. Sarà infatti possibile inserire il proprio volto e quello degli amici sulle pedine dei fantini, trasformando i giocatori nei veri protagonisti della Corsa.

Non mancano poi le novità per i collezionisti. Con una piccola donazione sarà possibile ricevere anche singoli cavallini stampati in 3D, disponibili in versione multicolor e con combinazioni cromatiche personalizzate. Un ulteriore elemento che amplia il progetto e permette di portare a casa un piccolo pezzo del Gioco del Palio anche al di fuori della scatola.

Anche per i più piccoli in arrivo delle novità: il puzzle del Gioco del Palio, proposto in due diversi formati, da 88 e da 130 pezzi. Le immagini riprendono le illustrazioni originali della scatola e delle carte, realizzate da Fabio “Febus” Maiolo, e trasformano così il mondo del Palio in un’attività pensata anche per bambini e famiglie.

Il calendario degli appuntamenti continuerà anche dopo il Festival delle Sagre. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, il Gioco del Palio sarà infatti presente al Wine Street, vicino all’info point delle Cre[AT]ive in piazza San Secondo. Infine, sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione di Arti e Mercanti, il banchetto sarà nuovamente allestito in piazza San Secondo.

Per ottenere il gioco e gli altri gadget non è previsto un acquisto tradizionale: è sufficiente effettuare una donazione attraverso la piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso”, contribuendo così alla realizzazione e alla diffusione del progetto.

Per informazioni e richieste è possibile rivolgersi direttamente agli autori anche attraverso i canali social del progetto, presente su Facebook e Instagram.