Prevenzione del suicidio, ad Asti diversi appuntamenti in programma per confrontarsi e uscire dalla paura di parlarne

Settembre è il mese di sensibilizzazione alla prevenzione del suicidio e, il 10 settembre, sarà proprio la Giornata mondiale dedicata a questo argomento, tematica dietro cui c’è sofferenza, disagio, dolore ma, spesso, anche richiesta d’aiuto. L’Associazione “Un libro per Daniela – Amici di salvataggio”, che da anni porta avanti progetti per informare sulla salute mentale e offre occasioni di ascolto con i gruppi di auto mutuo aiuto, non poteva mancare a questo appuntamento con iniziative lodevoli. Parlare di suicidio, infatti, non significa parlare di morte ma, paradossalmente, vuol dire parlare della vita con qualcuno disposto ad ascoltarti e a “vederti” perché l’aiuto può arrivare solo quando si rompe il silenzio e, la prevenzione, comincia proprio dalle parole.

«Alla fine di questo mese, ad esempio, prenderà via il corso “Sentinelle” realizzato insieme all’Asl – informa Luciano Cavallo, marito di Daniela Albertelli e tra i fondatori dell’Associazione – con l’obiettivo concreto di formare persone “comuni” che vivono la quotidianità dei giovani e che quindi, con gli strumenti giusti, potrebbero cogliere i primi segnali di disagio. Giovedì, 10 settembre, abbiamo invece organizzato una camminata aperta a tutti che partirà dal parcheggio dell’Esselunga di corso Ivrea intorno alle 17.30 per concludersi, passando da Casabianca, nel giardino dietro la chiesa di Valleandona che Don Luigi Berzano ci ha messo a disposizione».

Sarà una passeggiata lunga circa 5 chilometri aperta anche a chi volesse partecipare con un mezzo proprio. «In questo caso – sottolinea Cavallo - l’appuntamento sarà direttamente verso le 19 dietro la chiesa di Valleandona; lì si farà quindi una merenda sinoira dove chi vorrà potrà portare qualcosa da condividere». Sabato 12 settembre, infine, sarà un giorno in cui volontari dell’Associazione, tra cui psicologi e psichiatri, metteranno a disposizione il loro tempo per parlare con chiunque vorrà farlo: «In piazza Roma – conclude Cavallo – dalle 10 circa fino al pomeriggio inoltrato, posizioneremo una panchina gialla (colore della prevenzione al suicidio) dove chi desidera potrà sedersi e chiedere, informarsi, raccontare, parlare».

Di qualsiasi cosa, di qualunque argomento, uno scambio utile, un confronto, un modo diverso per fare amicizia, per comunicare, per sfogarsi o solo per avere opinioni; «una iniziativa nuova anche per noi ma anche una modalità per rapportarci agli altri, in cui crediamo molto». E sicuramente anche un altro modo per ricordare Daniela, per trasformare quel nome in un gesto utile e concreto.