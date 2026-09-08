Weekend estivo sulle Alpi di Tux per il 17° gemellaggio Asti - Biberach

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Gemellaggio
08 Settembre 2026 10:25:52
Un weekend insieme per il CAI di Asti e il DAV di Biberach, che ha riunito oltre venti amici tra tedeschi e astigiani, in occasione del 17° gemellaggio estivo.
Dal 20 al 23 agosto, i due gruppi hanno trascorso le giornate sulle Alpi di Tux, nella valle della Lizum, a sud di Innsbruck
L’incontro, nonostante sia iniziato sotto una pioggia battente, si è aperto con il tradizionale pranzo di benvenuto, durante il quale in degustazione le specialità piemontesi si sono affiancate a quelle della cucina sveva.
Il gruppo ha poi raggiunto la Lizumer Hütte, a oltre 2.000 metri di quota. Il maltempo ha costretto a modificare il programma. Sabato invece grazie ad una splendida giornata di sole, è stato possibile raggiungere la vetta del monte Geier, alta 2.857 m, con spettacolari panorami sulle valli dell’Inn e del Brennero e sui ghiacciai dello Stubai.
Nella giornata conclusiva di domenica, dopo una preghiera cantata nella chiesetta di Lizum, il gruppo è rientrato lungo lo Zirbenweg.
Dopo i saluti finali, la promessa di ritrovarsi nel 2027 ad Alagna, ai piedi del Monte Rosa, per continuare una tradizione di amicizia ormai lunga diciassette anni.
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