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Interpellanza sul Palio di Asti

Miroglio, Verdi, chiede al Sindaco: «Non è il caso di spostare la sfilata di sera e evitare scene angoscianti come il cane assetato e trascinato sull'asfalto?»

Il consigliere comunale dà voce alla polemica che sta circolando sul web in merito alla sfilata del rione San Pietro

Daniela Peira

Daniela Peira

07 Settembre 2026 17:29:42

Miroglio, Verdi, chiede al Sindaco: «Non è il caso di spostare la sfilata di sera e evitare scene angoscianti come il cane assetato e trascinato sull'asfalto?»

Il consigliere comunale di Asti di minoranza Gianfranco Miroglio, per Europa verde - Verdi ha dato voce, in un'interpellanza, allo sdegno che da corre sui social cittadini.

Riguardano le tante foto e video che riprendono un cane segugio presente alla sfilata storica di ieri che ha anticipato il Palio e che era stato portato in piazza dal borgo San Pietro, in una rievocazione di caccia medievale.

«Mi chiedo se non sia stato angosciante, per sindaco, assessori e tutti (certamente lo è stato per me) - scrive Miroglio - vedere un cane strascinato in corteo, visibilmente stremato e assetato, come confermato da foto e video, per tempi lunghi e con le zampe costrette a fare presa su asfalto con temperatura intorno ai 50 gradi. Non si poteva evitare?».

Una scena, quella del cane strattonato per la corda legata al collo dal suo giovanissimo accompagnatore, che ha suscitato molte polemiche. Anche Bianca Terzuolo, nota attivista locale per il benessere animale, ha scritto al Capitano del Palio chiedendo che la stessa severità applicata durante le visite veterinarie ai cavalli della corsa venga riservata agli animali portati in corteo.

Ma Gianfranco Miroglio si preoccupa inizialmente anche dei bambini e dei ragazzi che, doverosamente imbustati in costumi d'epoca, devono sfilare in orari con temperature terrificanti come quella del primo pomeriggio di ieri.

«Non vi sembra ragionevole - chiede ancora al sindaco e agli assessori Candelaresi e Origlia - perdurando e prevedendo condizioni climatiche simili a quelle attuali, spostare la sfilata in ore più praticabili, magari in una delle sere nella settimana che precede la corsa?».

 

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