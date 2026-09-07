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Settembre astigiano

I ragazzi de La Nuova Provincia e Audi aprono la sfilata del Palio

Hanno anticipato il primo rione per distribuire al pubblico assiepato i depliant con i temi del corteo storico

Daniela Peira

Daniela Peira

07 Settembre 2026 17:02:22

I ragazzi de La Nuova Provincia e Audi aprono la sfilata del Palio

Il corteo storico del Palio di ieri pomeriggio è stato aperto dal gruppo di ragazzi de La Nuova Provincia (da sinistra nella foto di copertina Lorenzo, Giovanni, Roan, Federico, Giorgia e Nicole) che hanno distribuito i depliant con i temi portati da ogni rione, borgo e Comune.

Un servizio utile al pubblico assiepato lungo il percorso che da piazza Cattedrale ha condotto fino a piazza Alfieri per ocnsentire a tutti di seguire con più informazioni ogni "quadro vivente" sfilato con tanto impegno di costumisti e figuranti.

Il ragazzi hanno potuto contare sul  prezioso appoggio della Audi RS5 concessa da Audi Zentrum di corso Alessandria.

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