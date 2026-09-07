Montechiaro d’Asti, cinquant’anni di passione: il cuore oltre l’ostacolo

Un lungo weekend tra devozione, orgoglio per la propria storia e adrenalina della pista. Per Montechiaro d’Asti, l’edizione del Palio di quest’anno non era una corsa come le altre: segnava infatti il prestigioso traguardo dei 50 anni di partecipazione alla storica manifestazione.

Tra fede e tradizione, l’abbraccio della comunità

Il fine settimana montechiarese ha intrecciato la sacralità della fede con la passione paliofila. Tutto è iniziato nel segno del patrono, San Bernardo da Mentone, a cui l’intera comunità ha reso omaggio. E ancora una volta sono stati i più giovani a continuare la festa, portando entusiasmo ed energia nella tradizionale sfilata dei bambini del sabato pomeriggio ad Asti.

Piazza Umberto I gremita, poi, per la cena propiziatrice, momento di condivisione nel quale il paese si è stretto attorno al giovane fantino Filippo Belloni, chiamato a difendere i colori bianco celesti.

La domenica mattina si è aperta con la Santa Messa e la successiva benedizione del cavallo e del fantino, un momento particolarmente sentito dalla comunità, durante il quale è stata invocata la protezione del Santo Patrono anche attraverso l’ostensione della sua reliquia. Nell’omelia, don Emanuele Baviera ha toccato le corde più profonde dei presenti con una riflessione sul significato della partecipazione e della fede: «È bello mettersi in gioco per un ideale, ma anche per la nostra fede in Cristo».

Don Baviera con il fantino Belloni

L’adrenalina della pista e lo sguardo al futuro

Nel pomeriggio, il teatro della festa si è spostato ad Asti, dove la passione dei tanti supporter biancorossi ha accompagnato il comune nella sua cinquantesima partecipazione.

Il verdetto della pista, però, non ha premiato Montechiaro d’Asti: impegnato nella prima batteria, il comune non è riuscito a conquistare l’accesso alla finale. Resta però intatto l’orgoglio per un traguardo importante e per un percorso che guarda già al futuro.

Il rettore Gianluca Brancato, in una nota carica di gratitudine e determinazione, ha voluto ringraziare il Comitato e l’intero paese: «Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fino all’ultimo... grazie per il sostegno. Guardiamo al lato positivo... sappiamo su cosa lavorare! Un anno è appena finito e uno nuovo è appena iniziato. Qui non si molla mai».