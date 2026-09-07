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Asp annuncia chiusure temporanee per Ecocentro e sportello Igiene Urbana

Riapre dal pomeriggio di martedì 15 settembre in via del Lavoro con nuovi orari di apertura

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

07 Settembre 2026 10:56:43

Asp annuncia chiusure temporanee per Ecocentro e sportello Igiene Urbana

Al fine del completamento dei lavori di riqualificazione, l’Ecocentro di via Ceca rimarrà chiuso nell’intera giornata di domenica 13 settembre, nel pomeriggio di lunedì 14 e nella mattinata di martedì 15.

Riaprirà alle ore 14.30 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17. Il sabato dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17 con accesso riservato soltanto alle utenze domestiche.

Lo sportello Igiene Urbana, in cui in viene effettuata la distribuzione dei sacchetti e dei piccoli contenitori per la raccolta differenziata, attualmente situato in corso Cavallotti 45, rimarrà chiuso nella mattinata di venerdì 11, nell’intera giornata di lunedì 14 e nella mattinata di martedì 15 settembre.

Riaprirà nella nuova sede dell’Ecocentro, con ingresso pedonale da via del Lavoro, a partire dalle 14.30 di martedì 15 settembre.

La struttura seguirà i nuovi orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle ore 17. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.15.

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