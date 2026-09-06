San Martino San Rocco vince il Palio di Asti 2026 [VIDEO]

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Da piazza Alfieri
06 Settembre 2026 19:39:00
San Martino San Rocco vince il Palio di Asti 2026
Previsioni ribaltate per il Palio 2026: il favoritissimo di Tanaro, Federico Arri, ha combattuto fino all'ultimo per il podio dopo essere stato dietro a San Lazzaro ma è caduto e il suo cavallo scosso non è riuscito a mantenere il lancio in velocità.
Ne ha approfittato San Martino San Rocco, il veterano Dino Pes, Velluto, su Excalibur per infilarsi e tagliare il traguardo facendo esplodere la gioia dei sanrocchini che hanno vissuto l'ultima vittoria nel 2012 con Bucefalo. Dietro anche il cavallo scosso di San Pietro.
Incontenibile la gioia del rettore Pier Paolo Squillia, anche presidente del Collegio dei rettori.
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