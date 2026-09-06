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Da piazza Alfieri

San Martino San Rocco vince il Palio di Asti 2026 [VIDEO]

A sorpresa, all'ultimo giro, si infila fra i cavalli scossi e si porta a casa il drappo di Aru

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Settembre 2026 19:39:00

San Martino San Rocco vince il Palio di Asti 2026

San Martino San Rocco vince il Palio di Asti 2026

Previsioni ribaltate per il Palio 2026: il favoritissimo di Tanaro, Federico Arri, ha combattuto fino all'ultimo per il podio dopo essere stato dietro a San Lazzaro ma è caduto e il suo cavallo scosso non è riuscito a mantenere il lancio in velocità.

Ne ha approfittato San Martino San Rocco, il veterano Dino Pes, Velluto, su Excalibur per infilarsi e tagliare il traguardo facendo esplodere la gioia dei sanrocchini che hanno vissuto l'ultima vittoria nel 2012 con Bucefalo. Dietro anche il cavallo scosso di San Pietro.

Incontenibile la gioia del rettore Pier Paolo Squillia, anche presidente del Collegio dei rettori.

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