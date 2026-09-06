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Da piazza Alfieri

Diretta del Palio di Asti: la finale [in aggiornamento]

Un drappo soffertissimo che verrà consegnato all'imbrunire

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Settembre 2026 19:18:00

Diretta del Palio di Asti: la finale [in aggiornamento]

Diretta del Palio di Asti: la finale

Vince San Martino-San Rocco

E alla fine, dopo una corsa combattutissima con due cavalli scossi (fra i quali il favorito Tanaro) al traguardo arriva il "signor" Dino Pes, Velluto con Excalibur.

Seconda partenza falsa 

Canapo forzato da Tanaro che fa scoppiare l'ennesimo mortaretto di questa soffertissima finale. Di nuovo cavalli nel tondino e nuovo tentativo di allineamento per la finale. Intanto si sono fatte le 19,28. Fra poco si accenderanno i lampioni della piazza.

Prima partenza falsa

E dopo tre batterie con partenze false, soprattutto la prima che ne ha contate otto, poteva la finale andare liscia? No. E infatti prima partenza falsa.

Con la luce che sta velocemente calando anche nel catino di piazza Alfieri, si attende la finale che decreterà il vincitore del Palio 2026.

Ricordiamo l'ordine di partenza dal canapo allo steccato: San Pietro (Carlo Sanna con Lupin da Clodia), Cattedrale (Marco Bitti su Wakanda) San Lazzaro (Giuseppe Zedde su Infinito) San Silvestro (Salvatore Nieddu su Fiza e Sa Luna), Torretta (Sebastiano Murtas su Bramosu de Campeda), San Marino-San Rocco (Dino Pes su Excalibur), Baldichieri (Alessandro Cersosimo con Dyllu) e Tanaro (Federico Arri su Chimera da Clodia). Una finale a otto invece che a nove perché il cavallo di Castell'Alfero, che pure si era qualificato per la finale, non è stato ritenuto idoneo alla corsa dopo le verifiche veterinarie.

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