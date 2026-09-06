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Corsa 2026

Palio di Asti, con il cavallo scosso si completa la rosa dei finalisti [VIDEO]

Mentre vengono resi noti anche i nomi di chi ha vinto i premi per la sfilata

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Settembre 2026 18:43:00

Palio di Asti, con il cavallo scosso si completa la rosa dei finalisti

Il cavallo scosso di Baldichieri al suo arrivo

Un Palio che non sta risparmiando nulla quello che si sta tenendo in piazza Alfieri e che ha visto la conclusione della prima parte, ovvero la designazione, attraverso le tre batterie di qualificazione, delle nove accoppiate fantino-cavallo finaliste.

Nell'ordine di partenza, si sfideranno San Pietro, Cattedrale, San Lazzaro, San Silvestro, Torretta, Castell'Alfero, San Martino-San Rocco, Baldichieri, Tanaro. Per Baldichieri, per la precisione, si è qualificato il cavallo, Dyllu, arrivato in solitudine al traguardo dopo la caduta del suo fantino, Alessandro Cersosimo. Intanto arriva la notizia che Castell'Alfero è stato eliminato perché il suo cavallo, Ferro Nero, non è stato ritenuto idoneo alla corsa dopo la visita veterinaria prima della finale.

In pista dovevano arrivare gli sbandieratori dei vari rioni per lo spettacolo più colorato del settembre e per intrattenere il pubblico nella pausa necessaria ai cavalli che si sono qualificati nella terza batteria per riposare e rifocillarsi in vista della finale ma è saltato per i tempi lunghi di questa edizione.

Una finale che, anche se buona alla prima partenza, per forza di cosa si protrarrà più a lungo delle ultime edizioni e questo inevitabilmente porta a non essere trasmessa in diretta nazionale sul RaiTre.

Intanto sono stati resi noti anche i vincitori delle due sfilate storiche di ieri e oggi. Il premio Mara Sillano Sabatini per il corteo dei bambini è andato a Santa Maria Nuova. La Pergamena d'autore messa in palio dal Soroptimist è stata assegnata a Don Bosco.

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