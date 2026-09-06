Palio di Asti, con il cavallo scosso si completa la rosa dei finalisti [VIDEO]

Un Palio che non sta risparmiando nulla quello che si sta tenendo in piazza Alfieri e che ha visto la conclusione della prima parte, ovvero la designazione, attraverso le tre batterie di qualificazione, delle nove accoppiate fantino-cavallo finaliste.

Nell'ordine di partenza, si sfideranno San Pietro, Cattedrale, San Lazzaro, San Silvestro, Torretta, Castell'Alfero, San Martino-San Rocco, Baldichieri, Tanaro. Per Baldichieri, per la precisione, si è qualificato il cavallo, Dyllu, arrivato in solitudine al traguardo dopo la caduta del suo fantino, Alessandro Cersosimo. Intanto arriva la notizia che Castell'Alfero è stato eliminato perché il suo cavallo, Ferro Nero, non è stato ritenuto idoneo alla corsa dopo la visita veterinaria prima della finale.

In pista dovevano arrivare gli sbandieratori dei vari rioni per lo spettacolo più colorato del settembre e per intrattenere il pubblico nella pausa necessaria ai cavalli che si sono qualificati nella terza batteria per riposare e rifocillarsi in vista della finale ma è saltato per i tempi lunghi di questa edizione.

Una finale che, anche se buona alla prima partenza, per forza di cosa si protrarrà più a lungo delle ultime edizioni e questo inevitabilmente porta a non essere trasmessa in diretta nazionale sul RaiTre.

Intanto sono stati resi noti anche i vincitori delle due sfilate storiche di ieri e oggi. Il premio Mara Sillano Sabatini per il corteo dei bambini è andato a Santa Maria Nuova. La Pergamena d'autore messa in palio dal Soroptimist è stata assegnata a Don Bosco.