Diretta del Palio di Asti: terza batteria [in continuo aggiornamento]

Vince il cavallo scosso di Baldichieri

Mancava a questa edizione del Palio piena di sorprese: ad aggiudicarsi il primo posto all'arrivo della terza batteria è stato il cavallo scosso di Baldichieri. Dyllu, dopo aver disarcionato il fantino Cersosimo, si è lanciato solitario nella corsa verso l'arrivo facendo guadagnare un posto in finale. A seguirlo San Pietro e Castell'Alfero che vanno così a concludere la formazione dei nove che si contenderanno il drappo 2026.

Prima falsa partenza

Ormai un'abitudine per questo Palio 2026. Alla terza batteria, che si sta tenendo quando in altre edizioni già si correva la finale, arriva la prima partenza falsa. Oltre al primo richiamo di Santa Maria Nuova perché, nonostante fosse stata più volte chiamata, non ha mai preso la prima posizione al canapo, quella assegnata dal sorteggio.

A breve cavalli e fantini in pista per la terza ed ultima batteria. Una corsa di qualificazione dalla quale usciranno gli ultimi tre nomi per la finale che si svolgerà con nove accoppiate al canapo.

A puntare a questi ultimi tre posto saranno Santa Maria Nuova (Andrea Coghe, detto Tempesta, con Cicala), San Pietro (Carlo Sanna detto Brigante con Lupin da Clodia), San Marzanotto (Alessio Micheli detto Girolamo con Fegone), Castell'Alfero che ha come portacolori Francesco Caria detto Tremendo su Ferro nero e poi Baldichieri (Alessandro Cersosimo detto Zefiro con Dyllu), Don Bosco (Michel Putzu detto Spago con Divino Amore) e, allo steccato, San Damiano con Federico Guglielmi detto Tamurè con Boato Romano.