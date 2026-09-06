Palio di Asti: gli altri tre finalisti saranno San Lazzaro, Torretta e San Martino-San Rocco

Pochi giorni fa la ferita al cuore per la perdita della madre e poco fa si è imposto con grande eleganza al primo posto all'arrivo delle seconda batteria di qualificazione alla finale del Palio di Asti. Giuseppe Zedde ha sicuramente dedicato alla madre questa bella corsa, fatta con i suoi colori del cuore, quelli di San Lazzaro.

Dietro di lui Sebastiano "Grandine" Murtas che ha tallonato San Lazzaro fin dalla discesa del canapo e dietro bella corsa per un veterano del Palio di Asti, Dino Pes, quel Velluto che su Excalibur riaccende le speranze di San Martino-San Rocco.