Diretta del Palio di Asti: seconda batteria [in continuo aggiornamento]

L'arrivo della seconda batteria

Al secondo tentativo anche la seconda batteria ha dato il suo esito mandando in finale San Lazzaro, Torretta e San Martino San Rocco.

Prima partenza falsa

Anche questa seconda batteria non riesce ad avere una partenza pulita al primo tentativo. Dopo un lungo tentativo di dare la mossa allineata fatto da Calamassi che ha invitato soprattutto Santa Caterina e San Lazzaro ad entrare nelle loro posizioni, la forzatura del canapo ha portato al primo scoppio di mortaretto in questa seconda batteria. Che sommato a quelli della prima, fanno nove scoppi finora.

Nel catino

Qualche minuto di attesa fra la prima e la seconda batteria. Sperando che quest'ultima possa dare una mossa buona in fretta e non arrivare alle ottave false capitate in quella precedente.

Al canapo si attendono le accoppiate fantini e cavalli di San Lazzaro (Giuseppe Zedde detto Gingillo su Infinito), Torretta (Sebastiano Murtas detto Grandine con Bramosu de Campeda), Viatosto (Jonatan Bartoletti detto Scompiglio con Zodiaca), San Martino-San Rocco (Dino Pes detto Velluto con Excalibur), Canelli (Massimo Columbu detto Veleno II con Selvaggio da Clodia), Santa Caterina (Adrian Topalli detto Vulcano con Carilbom) e San Secondo (Antonio Mula detto Sardana con E Baciami).

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