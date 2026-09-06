Palio e prima polemica organizzativa: 40 minuti di coda sotto il sole per una bottiglietta d'acqua

Fra una partenza falsa e l'altra della prima batteria (ce ne sono state ben otto) arriva in redazione la protesta di un lettore. E la protesta riguarda la distribuzione delle bottigliette d'acqua (vietato portarle da fuori per ragioni di sicurezza) al punto allestito al centro della piazza sotto la statua di Alfieri.

«Fa un caldo infernale, ci obbligano a comprare la bottiglietta a 1 euro e 50 centesimi e in più dobbiamo fare 50 metri di coda con un'attesa di 40 minuti. Sotto questo sole impossibile. Ma che razza di organizzazione è? Possibile che non si riesca a sveltire chi deve stappare le bottigliette e tenersi i tappi? E' una situazione disumana».