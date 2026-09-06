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Da piazza Alfieri

Palio di Asti: Cattedrale, Tanaro e San Silvestro sono i primi tre finalisti dopo una prima batteria infinita [VIDEO]

Dopo otto partenze false e contestazioni da parte del pubblico è arrivato il responso dal catino di piazza Alfieri

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Settembre 2026 17:15:00

Palio di Asti: Cattedrale, Tanaro e San Silvestro sono i primi tre finalisti dopo una prima batteria infinita

Partenza buona della prima batteria

Oltre 45 minuti per avere la partenza buona della prima batteria del Palio di Asti. Una delle più sofferte delle ultime edizioni in quanto è stata anticipata da ben otto partenze false, quasi un record.

Una volta data buona dal mossiere Calamassi, la prima batteria è andata via senza grandi scossoni con la Cattedrale (Bitti su Wakanda) che ha condotto la corsa in scioltezza davanti all'accoppiata favorita di Tanaro con Arri su Chimera da Clodia. Dietro invece battaglia all'ultimo fra San Silvestro e Montechiaro; il Comune, alla fine, ha lasciato il posto al rione del centro astigiano. Al canapo Moncalvo si è meritato il secondo richiamo ma, di fatto, è rimasto comunque molto indietro.

Dunque saranno loro i primi tre finalisti: Cattedrale, Tanaro e San Silvestro.

Anche se, c'è da giurarci, questa sequela di partenze false e mortaretti scoppiati è destinata ad alimentare polemiche e riflessioni. 

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