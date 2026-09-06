Il caldo colpisce duro al Palio: già una decina i malori in piazza e lungo la sfilata

Era uno dei timori più preoccupanti della vigilia, soprattutto quando i meteorologi hanno confermato le alte temperature di oggi, domenica del Palio, con la punta dell'ennesima ondata di calore di questa estate infinita.

E le previsioni si sono puntualmente verificate. Ad ora, sono una decina le persone, tra pubblico e sfilanti del corteo storico, che non hanno retto il gran calore e si sono sentite male.

Attivando la macchina dei soccorsi del 118 che è presente in forza dentro e fuori dal catino e lo è stata lungo il percorso della sfilata.