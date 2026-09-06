Diretta del Palio: la prima batteria [articolo in aggiornamento]

I primi tre cavalli finalisti

Finalmente una mossa buona dopo il secondo richiamo a Moncalvo. Che, comunque, non si qualifica.

Arrivano Cattedrale davanti a tutti seguito da Tanaro e San Silvestro che ha lottato per la qualificazione superando Montechiaro. Sono loro i primi tre finalisti.

Ottava falsa partenza

Una batteria infinita. Appena invalidata anche l'ottava partenza per la troppa confusione al canapo.

Settima partenza falsa

La pazienza nel catino sta finendo. La forzatura del canapo quando tre accoppiate fantini e cavalli erano ancora girati, ha portato al settimo scoppio di mortaretto del mossiere per dare la partenza falsa. Ma, in piazza, salgono le contestazioni al mossiere Andrea Calamassi.

Sesta partenza falsa

Alla sesta partenza falsa ci sono state anche le cadute. Cavallo scosso di San Paolo, con il fantino Mattia Chiavassa che è stato soccorso dagli operatori del 118 appostati a bordo pista. Si attende di conoscere le sue condizioni. Non gravi comunque perché è stato visto in piedi.

Quinta partenza falsa

Forzatura al canapo di Montechiaro che determina la quinta partenza falsa di questa prima batteria soffertissima. Dalle tribune cominciano ad arrivare segni di insofferenza.

Quarta partenza falsa

Niente, non si riesce ad avere una partenza corretta. Altra partenza falsa, questa volta con cavalli al canapo, non allineati ma comunque in posizione allineata. Il problema è stata Cattedrale che, alla forzatura del canapo dei cavalli davanti, era dietro e girata al contrario.

Terza partenza falsa

Ancora una forzatura del canapo che non è piaciuta al mossiere Calamassi che ha fatto scoppiare il terzo mortaretto per partenza falsa. Questa anche con ammonimento a Tanaro (il favorito) e Moncalvo. Ora dovranno fare attenzione perché al secondo richiamo vengono arretrati e al terzo espulsi.

Seconda partenza falsa

Altra partenza falsa a pochi minuti dalla prima. Il mossiere non fa passare la forzatura del canapo di Tanaro e fa scoppiare il secondo mortaretto. Si torna tutti al tondino.

Prima partenza falsa

Prima partenza falsa per la prima batteria. Il canapo è stato abbassato per motivi di sicurezza ma subito dopo è arrivato il mortaretto, perché non tutti i cavalli erano allineati.

I protagonisti

Il mossiere Calamassi metterà in riga al canapo il primo gruppo di fantini e cavalli estratti giovedì scorso. Prima batteria in cui c'è il grande favorito, Tanaro, con l'unico fantino astigiano, Federico "Ares" Arri su Chimera da Clodia.

Dovrà vedersela con San Silvestro (Salvatore Nieddu dello Lesto con Fiza e Sa Luna), San Paolo (Mattia Chiavassa detto Tambani con Arraju), Cattedrale (Marco Bitti con Wakanda), Montechiaro con Pippo Belloni, scelto all'ultimo ieri sera, che monterà Dulliriana Lady.

E poi Moncalvo con Gavino Sanna su El Rey e, unico dopo Tanaro nella posizione contro lo steccato, Nizza Monferrato con Gabriele Puligheddu detto Granito entrato per sostituire Tittia infortunato al Palio dell'Assunta di Siena: monterà Anacleto.

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