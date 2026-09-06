La diretta del Palio: attesa per la prima batteria [VIDEO]

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Settembre Astigiano
06 Settembre 2026 15:54:29
Il Carroccio sta terminando ora il giro della piazza dopo il termine della sfilata storica, quest'anno particolarmente impegnativa a causa delle alte temperature che hanno messo a dura prova i figuranti che indossavano pesanti tessuti d'epoca.
Questo significa che cresce l'attesa per la prima batteria, quella dalla quale usciranno i nomi dei primi tre finalisti.
Sarà una battaglia al canapo fra Cattedrale, Moncalvo, San Silvestro, Tanaro Trincere Torrazzo, San Paolo, Nizza Monferrato e Montechiaro.
Il mossiere prenderà il suo posto per dare la partenza giusta dopo che il Capitano del Palio Vertucci ha appena ottenuto dal sindaco Rasero la licenza di correre il Palio. L'ultima che viene data da Rasero, in scadenza di legislatura.
(In copertina il passaggio del Carroccio in pista)
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