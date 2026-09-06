Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

L'altra faccia del Palio

Animalisti sotto le tribune contro la corsa

Numerosi volontari provenienti da tutto il Piemonte stanno manifestando per chiedere l'abolizione del Palio

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Settembre 2026 15:48:30

Animalisti sotto le tribune contro la corsa

Non hanno fatto mancare neppure quest'anno la loro voce. Sono gli animalisti, che da molte edizioni manifestano proprio il giorno della corsa in pista di Asti per gridare forte la loro posizione: «Lo sfruttamento degli animali, in questo caso cavalli, per una competizione, è crudele ed anacronistico. Va benissimo la rievocazione storica, ci starebbe anche una sfilata con i cavalli bardati, ma non si possono sottoporre alla competizione per il solo piacere umano».

Ancor più quest'anno, dicono, con le temperature proibitive di questa estate infernale che sottoporranno i cavalli ad uno sforzo indicibile, sotto il sole cocente.

Un assaggio della perseveranza animalista è già arrivato ieri, con la presenza di Sgarzi, presidente di Una Asti (associazione Uomo Natura Animali) che ha percorso tutto il corteo dei bambini per sensibilizzare i più piccoli a riconoscere la crudeltà del Palio.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133