Animalisti sotto le tribune contro la corsa

Non hanno fatto mancare neppure quest'anno la loro voce. Sono gli animalisti, che da molte edizioni manifestano proprio il giorno della corsa in pista di Asti per gridare forte la loro posizione: «Lo sfruttamento degli animali, in questo caso cavalli, per una competizione, è crudele ed anacronistico. Va benissimo la rievocazione storica, ci starebbe anche una sfilata con i cavalli bardati, ma non si possono sottoporre alla competizione per il solo piacere umano».

Ancor più quest'anno, dicono, con le temperature proibitive di questa estate infernale che sottoporranno i cavalli ad uno sforzo indicibile, sotto il sole cocente.

Un assaggio della perseveranza animalista è già arrivato ieri, con la presenza di Sgarzi, presidente di Una Asti (associazione Uomo Natura Animali) che ha percorso tutto il corteo dei bambini per sensibilizzare i più piccoli a riconoscere la crudeltà del Palio.