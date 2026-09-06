Castell’Alfero, una mattinata di passione nell’attesa del Palio

Oggi, 6 settembre, Asti vive la sua giornata più attesa, quella del Palio. Prima che i cavalli facciano tremare la pista di piazza Alfieri, però, ogni borgo e ogni comune ha vissuto il proprio momento di festa. A Castell’Alfero la mattinata è iniziata nel segno della tradizione, con la sfilata per le vie del paese, la Santa Messa e la benedizione del fantino e del cavallo. Una festa di colori e di emozioni che ha coinvolto grandi e piccoli, sotto un sole già caldo fin dalle prime ore.

Sbandieratori per le vie di Castell'Alfero. Foto C.L.

Alle 9 la sfilata ha portato per le strade del paese dame, cavalieri, figuranti e bandiere, prima dell’appuntamento nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Alle 9.30 don Claudio Sganga ha accolto i partecipanti alla celebrazione, invitandoli a vivere la giornata non soltanto come un momento del Palio, ma anche come occasione di comunità e di incontro: «Cerchiamo di vivere questo momento non solo come una parte del grande ingranaggio del Palio, ma come un vero momento di incontro con il Signore».

Figuranti in sfilata. Foto C.L.

Al termine della Messa, la festa si è spostata in piazza Castello per la benedizione del fantino e del cavallo. Una piazza riempita dall’azzurro, dall’oro e dall’argento di Castell’Alfero, davanti alla quale il sindaco Giancarlo Fasano non ha nascosto la propria emozione: «Fosse sempre così! Dame e cavalieri, grazie per esserci, le bandiere sventolano. Difendete i colori di Castell’Alfero!».

Il sindaco Giancarlo Fasano, il rettore Fabrizio D'Agostino e il fantino Tremendo in piazza Castello. Foto C.L.

A emozionarsi particolarmente è stato anche il rettore del Comitato Palio, Fabrizio D’Agostino. Di fronte alla piazza piena di sfilanti, sbandieratori e cittadini, il rettore ha parlato dei sacrifici che stanno dietro alla partecipazione al Palio: «Sono anni difficili, ma voi portate avanti una bandiera e non solo i colori, i sacrifici e tutto quanto... L’emozione c’è».

Un impegno che, ha sottolineato D’Agostino, richiede un grande lavoro da parte di tutto il comitato: «Ci triplichiamo... lo facciamo perché questo è il giusto premio, quindi è bellissimo». Poi il ringraziamento ai ragazzi, ai genitori e a tutti i figuranti che hanno contribuito a rendere speciale la mattinata.

Ora l’attenzione è tutta per la corsa. A difendere i colori azzurro-oro sarà per il terzo anno consecutivo Francesco Caria, detto "Tremendo". Il rettore ne ha sottolineato la professionalità e ricordato la finale conquistata due anni fa: «Quest’anno proviamo invece a fare il massimo».

Il fantino ha voluto rivolgere un pensiero soprattutto ai più giovani: «È veramente bello vedere i bambini con gli abiti sfilare, quindi complimenti a loro, ai genitori e a chi riesce a mettere in piedi un palcoscenico così bello». Poi, poche parole, ma quelle che il popolo di Castell’Alfero aspettava: «Stasera ce la mettiamo tutta».

La mattinata si chiude così, tra gli applausi e le bandiere azzurro-oro che continuano a sventolare. Ma la festa si sposta ora ad Asti. Dalle 14 è in programma la sfilata del Palio, con partenza da piazza Cattedrale, poi tutti in piazza Alfieri per la corsa.

Castell’Alfero sarà al canapo nella terza batteria, insieme a San Marzanotto, Santa Maria Nuova, San Pietro, Don Bosco, Baldichieri e San Damiano. Soltanto i primi tre accederanno alla finalissima, che vedrà in pista anche i primi tre classificati delle altre due batterie. La finale è prevista dalle 18.