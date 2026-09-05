Montechiaro cambia fantino alla vigilia del Palio

Un cambio di fantino alla vigilia del Palio scuote il Comitato di Montechiaro d’Asti. Silvano Mulas, detto “Voglia”, non difenderà più i colori bianco-celesti in piazza Alfieri. Al suo posto correrà il giovanissimo Filippo Belloni, classe 2002, arrivato nella notte da Siena dopo la decisione presa dal Comitato tra il 4 e il 5 settembre.

La notizia, diffusa sui social nella mattinata di sabato, ha colto di sorpresa l’ambiente paliofilo. Il rettore Gianluca Brancato, raggiunto telefonicamente, ha spiegato i motivi della scelta: «È stato doveroso perché comunque abbiamo visto ieri cose in pista che non sono state gradite al Comitato e, per rispetto del mio Comitato e dell’autorità del Palio, ho dovuto prendere questa scelta».

A raccogliere il testimone sarà Filippo Belloni, giovane fantino toscano arrivato direttamente da Siena dopo la chiamata nella notte. La scelta è caduta su di lui anche perché conosce già i due cavalli selezionati da Montechiaro per la corsa di domenica 6 settembre: «Lo abbiamo conosciuto tramite i proprietari dei cavalli. Filippo conosce i due cavalli che abbiamo selezionato per il Palio», spiega Brancato.

Belloni ha viaggiato per tutta la notte per raggiungere Asti e nella mattinata di sabato ha già affrontato le prime prove ufficiali in pista, in vista della sessione pomeridiana.

Per Montechiaro si tratta di un cambio maturato a poche ore dalla corsa e che aggiunge ulteriore tensione a un Palio già carico di attesa. Per Brancato, al debutto alla guida del Comitato bianco-celeste, sono ore particolarmente intense: «Per me è la prima volta che faccio il rettore a Montechiaro e per Belloni è la prima volta al Palio di Asti, quindi lascio immaginare che mix di emozione. È un po' un fulmine a ciel sereno, ma è il bello del Palio: c'è ancora più adrenalina».

Nonostante il cambio dell’ultimo minuto, il Comitato guarda alla corsa di domenica con fiducia. «Siamo fiduciosi, meglio così», conclude il rettore.