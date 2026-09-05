Oggi la Prova della vigilia: continuano gli appuntamenti in vista della Corsa

Prosegue il calendario di appuntamenti in vista del Palio di Asti 2026, oggi sempre in Piazza Alfieri, la Prova della Vigilia dalle 16.30. L'ingresso prevede un biglietto al costo di 5 euro.

Gli appuntamenti

Piazza San Secondo invece ospita ancora per tuta la giornata odierna, dalle 10 alle 23, il mercatino dei Borghi, Rioni e Comuni. Tantissime bancarelle allestite dai diversi comitati, ogni giorno attirano appassionati e turisti, anche stranieri.

Nel pomeriggio, spazio alla storia e alla tradizione con la Sfilata dei bambini. Sfileranno nel corteo storico circa mille giovani figuranti, tra i 5 e i 15 anni, rievocando la storia e le tradizioni della città di Asti. La Sfilata dei Bambini prenderà il via alle 14.45 in Piazza Cattedrale e seguirà il seguente percorso: Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Piazza Alfieri.

Continuano questa sera le cene propiziatorie dei comitati dei Borghi, dei Rioni e dei Comuni, che domani si sfideranno nella Corsa in piazza Alfieri, per aggiudicarsi il drappo.

Ma l'attesa cresce soprattutto per domani, siamo ormai agli sgoccioli e l'emozione è palpabile in città. Dalle ore 10, cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino presso le parrocchie. A seguire alle ore 11 l'esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A.

Dalle ore 14 invece da piazza Cattedrale partirà il corteo storico che vedrà la partecipazione di figuranti in rappresentanza dei Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio.

Il corteo seguirà il percorso da Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Via Garibaldi, Via Gardini, fino all'arrivo in Piazza Alfieri. Sarà aperto dal Gruppo del Capitano del Palio e dagli sbandieratori dell’A.S.T.A ed verrà chiuso dal Carroccio scortato dagli armigeri.

A partire dalle 16, il momento più atteso: la corsa del Palio di Asti. Durante la corsa poi spazio anche agli sbandieratori che si esibiranno in piazza. La finale se rispettati i tempi è programmata verso le 18.

Mostre ed eventi

Spazio anche all'arte con numerose mostre.

All'interno della sala ovale del refettorio del Seminario ad Asti, sarà aperta dal 1 al 13 settembre “Materia e Spirito”, la mostra dedicata a Marco Aru, artista designato maestro del Palio di Asti 2026.

Nelle sale del municipio di Rocca d’Arazzo, la mostra fotografica “I bambini del Palio - Volti dalla sfilata storica del Palio di Asti” di Enzo Isaia. L’esposizione rimarrà aperta fino al 20 settembre nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Al Museo del Palio di Asti, ospitato a Palazzo Mazzola in via Massaia 5, la mostra «Antonio Guarene - Asti e il Palio in un tratto», un percorso espositivo dedicato alla manifestazione simbolo della città attraverso le opere e il segno grafico dell'architetto, illustratore e artista astigiano, scomparso nel dicembre del 2022. L'esposizione resterà aperta fino al 14 maggio 2027. Sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Nei fine settimana l'accesso sarà possibile dalle 15 alle 18. Info: 0141 399359.

“L’arte del tessuto, il tessuto nell’arte”, curata da Francesco Antonio Lepore presidente della Fondazione Asti Musei e Samantha Panza titolare del Laboratorio Principessa Valentina e presidente regionale Abbigliamento Confartigianato Imprese Piemonte, ospitata nelle sale di Palazzo Mazzetti ad Asti. La mostra è visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18) fino al 7 settembre a Palazzo Mazzetti, in corso Alfieri 357. Ingresso libero