All'Asl di Asti è stata completata la squadra dei direttori di Dipartimento

L'Asl di Asti fa sapere che, nei giorni scorsi, è stata completata la squadra dei Direttori di Diparimento. Si tratta di otto professionisti che, insieme alla Direzione strategica, compongono il Collegio di Direzione e contribuiscono alla definizione delle scelte organizzative, assistenziali e di programmazione dell’Asl AT.

Il nuovo assetto dipartimentale è un passaggio centrale nell’attuazione dell’Atto Aziendale. Il modello individua, infatti, nei Dipartimenti il luogo di integrazione tra strutture, competenze e professionisti, con l’obiettivo di favorire il coordinamento dei percorsi di cura e una gestione sempre più trasversale dei servizi. Gli incarichi sono stati conferiti dopo la valutazione dell’esperienza professionale, delle competenze gestionali e organizzative e dei curricula dei candidati.

A guidare il Dipartimento di Emergenza e Accettazione è Gianluca Ghiselli, direttore della Struttura complessa MECAU (Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza); al Dipartimento di Chirurgia è stato confermato Alberto Pecchio, direttore della Struttura complessa di Chirurgia Vascolare, mentre al Dipartimento di Medicina è stato confermato Marco Scaglione, direttore della Struttura complessa di Cardiologia.

Il Dipartimento Materno Infantile è affidato a Maurizio Di Serio, che guida la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia; alla guida del Dipartimento di Salute Mentale della Persona e della Comunità c’è Mara Barcella, direttore della Struttura complessa di Psichiatria. Roberto Zanelli, direttore della Struttura complessa SPRESAL, è stato confermato al Dipartimento di Prevenzione, mentre il Dipartimento dei Servizi è diretto da Elda Feyles, direttore della Struttura complessa di Anatomia Patologica, il cui incarico era già stato rinnovato nel giugno scorso. Completa la squadra Elena Tamietti, direttore della Struttura complessa Distretto, alla quale, già nel mese di marzo è stata affidata la guida del Dipartimento di Cure Comunitarie.